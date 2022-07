El president de la Xina, Xi Jinping, ha parlat per telèfon aquest dijous amb el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, enmig de les tensions per una possible visita de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, a Taiwan.

Biden va indicar la setmana passada que l’Exèrcit dels Estats Units no considera que la visita de Pelosi sigui una bona idea, mentre que el portaveu del Ministeri de Defensa de la Xina, Tan Kefei, va advertir que l’Exèrcit xinès no es quedarà de braços plegats davant la possible visita d’un representant nord-americà a l’illa. La Xina considera Taiwan una província rebel, malgrat que l’illa ha declarat la seva independència i compta amb el suport dels Estats Units i la UE. En aquest context, la possible visita de Pelosi, que podria tenir lloc a l’agost, tindria un abast històric perquè seria la primera presidenta de la Cambra Baixa del Congrés dels Estats Units que viatjaria a Taiwan des del republicà Newt Gingrich el 1997. Durant l’intercanvi entre Biden i Xi, que ha durat al voltant de dues hores, segons ha recollit la cadena nord-americana CNN, tots dos han tractat, en la seva cinquena conversa des del febrer del 2021, una varietat de temes, des de les tensions que envolten Taiwan fins a la competència econòmica i la guerra d’Ucraïna. Relacions sinceres i profundes Els mitjans estatals xinesos recullen que tots dos han percebut la trucada com un contacte «sincer i profund», tot i que des de Pequín han advertit Washington que «els que juguen amb foc moriran cremats». «S’espera que els Estats Units tinguin la ment clara al respecte», segons ha recollit en canal CGTN amb referència a Taiwan. En aquest sentit, el president Xi ha remarcat que abordar i definir les relacions entre la Xina i els Estats Units en termes de «competència estratègica» i «rivalitat» a «llarg termini» seria «malinterpretar» les relacions entre Pequín i Washington. Un altre dels punts calents és la recent entrada del portaaeronaus de l’Armada dels Estats Units ‘USS Ronald Reagan’ en aigües del mar de la Xina Meridional, que ha causat malestar a Pequín. De fet, el portaveu del Ministeri d’Exteriors, Zhao Lijian, ha dit aquest dijous que aquesta acció per part de Washington és només una manera de «mostrar múscul». «Podem veure clarament qui és la principal amenaça per a la pau i l’estabilitat al mar de la Xina Meridional i la regió d’Àsia i el Pacífic», ha assenyalat Lijian, afegint novament, en un altre moment de la roda de premsa, que Pequín s’oposa «fermament» a la visita de Pelosi a Taiwan. «Si els Estats Units insisteixen a seguir el seu propi camí, l’Exèrcit xinès mai es quedarà de braços plegats i prendrà mesures enèrgiques per frustrar qualsevol intent de les forces externes d’interferir i aconseguir la ‘independència de Taiwan’», ha sentenciat. Comunicació bilateral oberta Abans de la trucada, el portaveu del Consell de Seguretat Nacional, John Kirby, ha dit que l’Administració Biden busca «mantenir obertes les línies de comunicació amb la Xina i cooperar en temes en què hi ha punts en comú», mentre intenta millorar les àrees en què hi ha tensió. «Esperaria que, com a part de la conversa del president, es mediï en les tensions al mar Meridional de la Xina», va dir Kirby aquest dimecres, afegint que Biden reafirmaria que no hi ha canvis en el compromís dels Estats Units amb la política d’‘Una sola Xina’. De fet, els mitjans estatals xinesos s’han fet ressò d’aquestes paraules de Biden a Xi durant la trucada, així com de la proposta nord-americana d’«una línia oberta de comunicació» entre les dues nacions. «Les dues parts han de mantenir la comunicació en tots els àmbits», ha afegit la part xinesa.