El G-7 posarà un topall al preu del petroli rus per limitar els ingressos del Kremlin

El Grup dels Set (G-7) va arribar ahir a un acord per instaurar una limitació de preus al petroli rus i altres productes derivats, segons va informar un comunicat publicat pel club de països més rics del món al final de la reunió de ministres de Finances. Moscou ja ha advertit que tallarà el subministrament a tot aquell país que apliqui la mesura, i ha amenaçat amb una mesura idèntica respecte el gas si la represàlia s’aplica també a aquesta última font d’energia. Com a aperitiu, Gazprom, el monopoli rus del gas, va anunciar que avui no podrà reprendre el flux pel gasoducte Nord Stream 1, tal com estava previst, fent referència a presumptes problemes tècnics de nova aparició.

La limitació de preus s’ha de fer de manera efectiva mitjançant una prohibició generalitzada de prestar serveis que permetin el transport marítim d’aquests productes d’origen rus. Únicament es permet proveir serveis de transport si el petroli i els derivats es compren a un preu igual o menor al fixat per la coalició. En el comunicat, els ministres de Finances de les nacions del G-7 no van detallar el preu límit. Únicament van assenyalar que la xifra es decidirà d’acord amb un ventall de detalls tècnics. «El límit de preus es comunicarà públicament d’una manera clara i transparent», va explicar el G-7. A més, aquests preus es revisaran en cas que sigui necessari.

El club de països del qual formen part els Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia, Canadà, Alemanya i el Japó, amb la UE de convidada, va assegurar que aquesta mesura està «específicament dissenyada» per reduir els ingressos de Rússia i la seva capacitat de finançar la guerra, alhora que limita l’impacte als preus globals d’energia. El G-7 va convidar tots els països que vulguin a aportar comentaris i idees sobre el disseny i la implementació del límit de preus. «Busquem establir una àmplia coalició per maximitzar-ne l’efectivitat i instem tots els països que encara busquin importar petroli rus a que es comprometin a fer-ho a preus iguals o inferiors al del límit», recull el comunicat del G-7. Segons les dades de l’Agència Internacional de l’Energia, entre el març i el juliol Rússia va ingressar 95.000 milions de dòlars (94.870 milions d’euros) per les exportacions de petroli i gas només a la Unió Europea, gairebé el doble que en anys anteriors.

Suport de la UE

Per la seva banda, la Unió Europea va expressar el seu suport a aquesta mesura, ja que enforteix els paquets de sancions que ha anat aprovant en els últims mesos. «La Comissió complirà el seu paper intentant aconseguir unanimitat entre els Vint-i-set Estats membres per implementar aquesta mesura a la UE. El nostre objectiu és fer-ho en l’horitzó temporal acordat sota el sisè paquet de sancions de la UE: el 5 de desembre del 2022 per al cru i el 5 de febrer per als derivats», va explicar el comissari europeu d’Economia, Paolo Gentiloni, en un comunicat.

Rússia no va trigar a reaccionar. Fent referència a la presumpta aparició d’una filtració, Gazprom va anunciar, en caure la nit, que no podria reprendre el bombament de gas, contràriament a allò anunciat, una mesura que constitueix una escalada sense precedents en la crisi de l’energia que afecta el continent europeu. Moscou ja havia advertit que suspendrà el subministrament de petroli i productes derivats del petroli als països que decideixin limitar el preu del cru rus. «Si imposen restriccions als preus, simplement no subministrarem petroli i productes derivats de petroli a les empreses o els Estats que les imposen, ja que no treballarem de manera no competitiva», va afirmar el viceprimer ministre Aleksánder Novak.

L’exprimer ministre rus i subcap del Consell de Seguretat, Dmitri Medvédev, va anar més lluny i va avisar que «no hi haurà gas rus» a Europa si els Vint-i-set li posen un límit al preu d’aquesta font d’energia, després que la presidenta de la CE, Ursula von den Leyen, avalés la mesura.