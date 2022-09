Rússia anuncia un suport del 97% en les consultes a la Ucraïna ocupada

Els referèndums d’annexió a Rússia celebrats a les regions ucraïneses ocupades per les tropes del Kremlin ja tenen resultats preliminars. I són tan previsibles com s’esperava, més propis de la Síria dels Assad que de qualsevol assemblea de veïns mitjanament democràtica. Amb més del 90% dels vots escrutats, el suport a la integració a la Federació Russa supera el 96% dels sufragis, segons l’agència oficial de notícies russa RIA Novosti. Tant a les províncies orientals de Lugansk i Donetsk, com a les meridionals de Jersón i Zaporiyia. Un cop es ratifiqui l’escrutini final, està previst que el Kremlin mogui fitxa per annexionar-se formalment les quatre regions. Entre totes representen prop del 15% del territori d’Ucraïna, una extensió equivalent a la de tot Portugal.

El resultat dels referèndums no tindrà cap validesa legal fora de Rússia, ja que el dret internacional humanitari prohibeix a les potències ocupants canviar la sobirania territorial dels territoris conquerits al camp de batalla, però sí que podria alterar el curs de la guerra. El Kremlin ja ha suggerit que, un cop annexades, considerarà qualsevol atac sobre les quatre regions com un atac contra el seu propi territori.