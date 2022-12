Un veí de Saragossa de 83 anys ha assassinat a la seva dona, de 80 anys, en el domicili conjugal. El matrimoni no tenia fills i no hi havia denúncies prèvies.

Després de l'assassinat, ocorregut aquest dilluns a la tarda segons les primeres investigacions forenses, l'home hauria sortit de casa, va aturar una patrulla de la Policia Nacional i va confessar el crim. Immediatament, es van traslladar al lloc dels fets patrulles policials i sanitàries que només van poder confirmar la mort de la dona. En paral·lel, l'home va ser traslladat a l'hospital. "Vaig escoltar uns laments poc abans de les quatre de la tarda, sortíem la meva mare i jo i vaig trucar al timbre, però ningú va obrir", assenyala Lorena Cruz, veïna del mateix replà que la parella, qui reconeix que està molt sorpresa perquè mai havia escoltat ni presenciat un fet de violència masclista.