El cas de Madeleine McCann continua més viu que mai després de l’aparició de Julia Faustyna, la jove polonesa de 21 anys que creu ser la nena britànica que va desaparèixer a l’Algarve de Portugal el 3 de maig del 2007, quan estava de vacances amb la seva família. Des que va obrir un compte a Instagram i va suplicar fer-se una prova d’ADN amb els pares de la nena, Kate i Gerry McCann, la noia acapara els titulars. Això també li ha valgut una reguera de seguidors, com la mèdium Fia Johansson, que fins i tot s’ha convertit en la seva representant, i també un seguici de detractors, entre els quals hi ha la mateixa família. En aquest sentit, la gran semblança física amb la seva mare desmuntaria la teoria que és la petita Maddie. L’enrenou mediàtic és tal que Faystina s’ha esfondrat.

«Soc naïf, però no estúpida», ha dit aquest divendres a la matinada a Instagram. A través d’un seguit d’històries, la noia lamenta l’assetjament que està patint a través de les xarxes socials des que va sortir a la palestra. En aquest sentit, ha afirmat que està rebent proposicions sexuals d’«homes grans», que prometen ajudar-la si abans se citen amb ella en un hotel. Per tot això, ha precisat que ja ha tancat els seus perfils de Facebook i de TikTok.

«¡Deixeu-me sola!», exclama en una de les vuit històries temporals que ha penjat, alhora que reitera que és Johansson la que gestiona el seu cas i la que donarà les novetats oportunes. Fins i tot amb la prova d’ADN. «Pareu de preguntar sobre el test. Quan es faci i estiguin llestos els resultats, tothom ho sabrà a través de Fia», comenta.

El cas és que el 20 de febrer va assegurar a través de les xarxes socials que tant Kate com Gerry McCann havien accedit a fer-se la prova genètica que dilucidi la veritable identitat de Faustyna. No obstant, no en va donar més detalls ni va explicar com havia sigut el contacte amb els progenitors de Madeleine McCann.

L’afirmació va arribar després d’una setmana de súpliques. «Crec que puc ser Madeleine. Necessito una prova d’ADN. Els investigadors de la policia del Regne Unit i Polònia intenten ignorar-me. Necessito parlar amb els pares de la nena», va dir en una publicació el 14 de febrer.