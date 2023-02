Setze anys després que desaparegués Madeleine McCann, Julia Faustyna Wendel afirma que ella és la nena que es va esfumar a Portugal el maig del 2007.

En un compte d'Instagram, '@iammadeleinemccann' mostra amb imatges els detalls que l'han portat a treure aquesta conclusió. Així, Julia Faustyna assegura que els seus pares mai han volgut parlar del seu passat i que s'han negat a ensenyar-li el seu certificat de naixement. També té marques de naixement similars a les de Madeleine (una en un ull i les pigues al clotet). També mostra la seva semblança amb Gerry i Kate McCann, els pares de Madeleine.

Tot i això, ella no ha estat la primera jove que ha alimentat la il·lusió de trobar a la petita Madeleine. Abans, hi va haver tres casos més: Harriet Brookes, la tiktoker Maddie i Embla Jauhojärvi.

Harriet Brookes

Fa sis anys, en el desè aniversari de la desaparició, una universitària de Manchester va saltar a la fama assegurant tenir la mateixa marca marró a l'iris i la mateixa piga a la cuixa dreta que Madeleine. "Nois, no crec en les teories conspiratives, però honestament crec que soc Madeleine McCann. Soc Madeleine McCann i no sé què fer amb mi mateixa", assenyalava. La mentida tenia les potes curtes: en aquella època Maddie tindria 14 anys i aquesta jove era universitària. Brookes va acabar admetent la seva broma.

A maioria dos casos de coloboma acontecem como consequência de alterações durante o período de embriogênese da gravidez, ou seja, não é algo raro de se ver. A tiktoker chega a mostrar no vídeo uma imagem de sua infância, e afirma que "seu corte de cabelo é igual ao de Madeleine". pic.twitter.com/ZzXFkZGYg6 — Crimes Reais (@CrimesReais) 26 de noviembre de 2020

La tiktoker Maddie

Una tiktoker anomenada Maddie va voler lucrar-se d'aquesta desaparició i, fa dos anys, va comparar fotos seves de petita amb les de la desapareguda. Tot i que ella mateixa va admetre que era "una broma" a l'inici del vídeo, molts seguidors van demanar una prova d'ADN.

Embla Jauhojärvi

És cronològicament, el primer cas. El 2016 va aparèixer a Roma una sense sostre sueca que es deia Embla Jauhorjärvi que afirmava ser britànica i dir-se Maria (o Maddie de forma col·loquial). Molta gent va sospitar que podia ser la petita i la notícia va arribar als mitjans, moment en el qual el pare d'Embla la va desmentir, afirmant que la seva filla no era Maddie, tenia sindrome d'Asperger i feia sis mesos que s'havia escapat de casa i estava desapareguda. A més, la sueca tenia 21 anys i no 13, com hauria tingut Madeleine en el cas de seguir en vida en aquell moment.

Així va ser la desaparició

Madeleine McCann, que tenia tres anys, va desaparèixer el 3 de maig del 2007 de l'estació turística Praia da Luz on estava amb els seus pares i els seus germans de vacances.

Fa un any, els avenços judicials van aportar una esperança de poder entendre el misteri després que Portugal constituís formalment a l'alemany Christian Brueckner com a sospitós "in extremis" (la figura de l'"acusat" en la legislació portuguesa) per evitar que el cas prescrivís.

Fama pel fracàs

L'erràtica investigació de la Policia portuguesa, les campanyes internacionals impulsades pels McCann i el desmesurat interès mediàtic que va despertar, van convertir la desaparició de Madeleine en un cas d'abast mundial.

El cas ha quedat com un dels grans fracassos de la policia portuguesa, que va acumular més de 2.000 diligències, 500 cerques per la zona i va arribar a tenir gairebé 20 sospitosos.