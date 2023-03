L’Ibex 35 ha iniciat la setmana amb nous descensos per la intervenció i rescat de Silicon Valley Bank per part de les autoritats nord-americanes i la clausura d’una altra entitat bancària, el Signature Bank, per evitar que el pànic s’estengui a nivell mundial. El selectiu ha començat dilluns amb un descens del 0,14% que s’ha ampliat ràpidament fins al 2% arrossegat pels bancs. Banc Sabadell és l’entitat més afectada, amb una caiguda del 6,23%, seguit de Bankinter (-5,55%), Santander (-5,04%), Unicaja (-5,01%), CaixaBank (-4,66%) i BBVA (-4,35%).

En concret, el selectiu madrileny es col·locava a les 9.25 hores lleugerament per sota dels 9.200 punts després d’haver arrencat la sessió en 9.272 punts, pendent tant de la situació de la banca als Estats Units com de la reunió que celebrarà l’Eurogrup aquest dilluns. Les autoritats nord-americanes van ordenar ahir a la Corporació Federal de Garantia de Dipòsits (FDIC, per les seves sigles en anglès) garantir tots els fons dels clients del Silicon Valley Bank, als quals tindran accés a partir d’avui. Mentrestant, el Govern britànic i el Banc d’Anglaterra han facilitat aquest matí «una venda privada» de Silicon Valley Bank UK Limited (SVB UK) per una lliura esterlina (1,13 euros) a la filial britànica de HSNC Holdings, HSBC UK Bank. «Els dipositants tindran accés a tots els seus diners a partir del dilluns 13 de març. Cap pèrdua associada a la resolució de Silicon Valley Bank anirà a càrrec del contribuent», segons un comunicat conjunt del Tresor nord-americà, la FDIC i la Reserva Federal, que assenyalen que els accionistes i alguns deutors no garantits no estaran protegits. L’objectiu és «garantir la confiança pública en el sistema bancari dels Estats Units», va destacar la secretària del Tresor nord-americà, Janet Yellen. El Silicon Valley Bank (SVB), conegut com el «banc de Silicon Valley» per la seva gran influència en la zona, compta amb una important cartera de clients entre les empreses emergents tecnològiques. A causa dels dubtes entorn de la seva liquiditat i solvència, la FDIC finalment va prendre la iniciativa divendres passat d’intervenir el banc. Les autoritats federals han treballat tot el cap de setmana per garantir els fons dels clients partint de diferents fórmules. La combinació del possible impacte econòmic d’uns tipus d’interès molt més elevats de l’esperat i l’onada baixista desencadenada als bancs nord-americans va arrossegar el sector bancari en l’Ibex 35 divendres passat. En l’obertura d’aquest dilluns ha tornat a passar. Així, entorn de les 9.20 hores, les caigudes més grans del selectiu madrileny les anotaven Sabadell (-4%), Bankinter (-3,2%), Unicaja (-2,77%), Santander (-2%), Mapfre (-1,9%), BBVA (-1,56%) i CaixaBank (-1,43%). La resta de borses europees han obert aquest dilluns amb caigudes: Londres i Frankfurt cedien un 0,8% a les 9.25 hores, mentre que Milà es deixava un 1,6% i París perdia gairebé un 0,9%. A l’altre costat del mapa, les Borses asiàtiques han tancat la sessió amb números verds. El CSI 1000 ha pujat un 0,50%, mentre que la Borsa de Xangai ha incrementat el seu valor un 1,20% i l’Hang Seng ha augmentat un 1,85%. El preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 83,06 dòlars en l’obertura dels mercats europeus, amb un ascens del 0,3%, mentre que la Texas cotitzava en els 77 dòlars, un 0,4% més. Al mercat de divises, la cotització de l’euro davant el dòlar es col·locava en 1,0724 ‘bitllets verds’, mentre que al mercat de deute, l’interès exigit al bo a deu anys baixava fins al 3,490%. Paradoxalment, el món de les criptomonedes s’ha despertat amb optimisme. El bitcoin puja un 3,63% a la borsa, mentre que Binance registra un increment del 6,03% i ether un 2,36%. Solana és una de les poques monedes digitals que cau aquest matí, amb un descens del 3,78%.