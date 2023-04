L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert una investigació d'ofici a l'empresa nord-americana OpenAI, propietària del servei ChatGPT, per un possible incompliment de la normativa. La setmana passada, l'AEPD va sol·licitar al Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB per les sigles en anglès) que s'inclogués aquest servei com a tema a abordar, en considerar que els tractaments globals que poden tenir un impacte "important" sobre els drets de les persones requereixen d'accions "harmonitzades i coordinades" en l'àmbit europeu. Al ple d'avui, l'EDPB ha decidit llançar un grup de treball per fomentar la cooperació i intercanviar informació sobre les accions dutes a terme per les autoritats de protecció de dades.

L'AEPD subratlla en un comunicat que "advoca pel desenvolupament i la posada en marxa de tecnologies innovadores" com la intel·ligència artificial "des del respecte ple a la legislació vigent". L'entitat considera que "només des d'aquest punt de partida" es pot dur a terme un desenvolupament tecnològic "compatible amb els drets i llibertats de les persones".