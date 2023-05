Casey DeSantis: l’arma no secreta del gran rival de Trump

Alguns projectes polítics individuals no es construeixen en solitari. Un és el de Ron DeSantis, el conservador governador de Florida, des d’aquesta setmana oficialment aspirant a arribar a la Casa Blanca l’any 2024 i principal rival de Donald Trump en una lluita per aconseguir la nominació del Partit Republicà que ja té traces de guerra aferrissada. A la carrera política del candidat de 44 anys ha jugat, juga i es pot donar per fet que jugarà un paper fonamental la seva dona, Casey, la seva confident i assessora més estreta i que fa temps va obligar a deixar de banda el tòpic d’«arma secreta».

Antiga presentadora i productora de televisió, orgullosa mare de dues nenes i un nen i supervivent de càncer de mama, Casey DeSantis és una llaminadura per al món conservador i per a les ambicions nacionals del seu marit. Glamurosa amb un estil cada vegada més similar al de Jacqueline Kennedy i també al de Melania Trump, té la telegènia, els dots de comunicació, el carisma i la sociabilitat de la qual està escàs el governador, assenyalat sovint per les traces robòtiques que exhibeix. I les desplega a favor seu, ja sigui amb vídeos recolzant les seves campanyes o en els actes polítics, intentant mostrar el costat més humà d’un home que es desenvolupa visiblement incòmode en les interaccions en distàncies curtes.

Com a primera dama s’ha bolcat en iniciatives com Hope Florida, que connecta persones necessitades amb organitzacions privades i religioses; programes de salut mental, d’ajuda als afectats per desastres naturals o vinculats al càncer. Però el pes en la vida política del seu marit va més enllà.

Casey DeSantis, que va conèixer l’ara governador el 2006 quan era un advocat i es va casar tres anys després a Disneyworld (epicentre ara d’una ferotge batalla política i legal del seu marit amb Disney), va ser qui va animar el llavors advocat civil graduat de Harvard i Yale i que va passar per les files de l’exèrcit a fer el salt a la política l’any 2012, quan va arribar amb l’onada del Tea Party al Congrés, on va ser un dels fundadors de l’ultra Freedom Caucus. L’ha ajudat en les seves campanyes a recaptar fons i a mobilitzar votants.

Valors conservadors

Comparteixen, a més, ideologia i valors profundament conservadors, així com la determinació de combatre allò que veuen com una epidèmia «woke», incloent-hi allò que tots dos denuncien com un món corporatiu mediàtic que consideren parcial.

L’atenció a la primera dama de Florida s’ha intensificat a mesura que DeSantis feia passos cap a la carrera presidencial. Es recorre una vegada i una altra la biografia de Jill Casey Black: el naixement fa 42 anys a Troy (Ohio), d’un pare optometrista i una mare logopeda; els estudis universitaris d’economia i francès a la Universitat de Carolina del Sud, on va formar part de l’equip eqüestre; el trasllat a Jacksonville (Florida) per treballar a la televisió, primer parlant sobre crim i seguretat, després en un canal de golf i després com a productora i presentadora d’un talk show...

Però creix, sobretot, l’escrutini del paper polític de Casey DeSantis, que ocupa una de les oficines adjacents a la del governador al Capitoli de Tallahasee, més gran que la del cap de gabinet. Alguns retrats, com un que va fer recentment Politico assegurant que ella és «el més gran actiu i el més gran llast» per al candidat, han ofert la impressió d’una dona poderosa, una consellera ferotge involucrada fins al moll en decisions del seu marit que van des del més simple fins a la selecció o acomiadament de personal.

Aquest extens article de més de 4.600 paraules incloïa referències sovint anònimes a la seva «ambició cega» i la pintava com a «reina de gel», gelosa guardiana del ja reduït cercle més proper a DeSantis, «la guardiana darrere del tron» i una dona «encara més paranoica» i «encara més venjativa» que ell. Va ser vilipendiat no només des de cercles conservadors, sinó també en progressistes, horroritzats davant d’una peça de pudor sexista i que, gairebé amb certesa, no s’hauria escrit sobre la dona d’un candidat demòcrata. I la publicació, que fa uns anys renegava de titllar cap dona com a Lady Macbeth, sí que feia servir la referència per parlar de Casey DeSantis, apel·lant a un comentari que va fer Roger Stone, el controvertit operatiu aliat de Trump, els defensors del qual estan bolcats a assaltar la candidatura que veuen com a principal amenaça per a l’expresident en el seu intent de tornar a ser el nominat el 2024.

Una parella calculadora

Sense arribar tan lluny, molts altres han contribuït en qualsevol cas a fomentar certa imatge sobre Casey DeSantis. Algú que va treballar a la mateixa televisió en què ella recordava a Vanity Fair haver dit una vegada a un col·lega que «Casey volia ser la dona d’un senador», i ell va contestar: «No, pretén totalment ser la dona d’un president». Altres fonts anònimes també ratificaven a la revista la idea d’una parella calculadora, que per exemple evita sempre que sigui possible comunicar-se per escrit perquè «no volen deixar cap rastre». Des de l’anonimat algú assegurava que «utilitzen la gent com a paper higiènic».

Perquè també sorgeix el retrat d’una parella indissociable. A Vanity Fair un altre exempleat de DeSantis afirmava que «l’única persona que ell escolta és Casey». A Politico l’excongressista republicà David Jolly deia que «ella està tan involucrada en el seu ascens com el mateix Ron». I Scott Parkinson, que va ser cap de personal de DeSantis a Capitol Hill, ratificava a Business Insider: «Ella és el factor X. Tots dos completen l’element polític que és ell. Sense Casey, ell no seria la mateixa persona».