En primer lloc, enhorabona. L’alliberament de la Kathleen és fruit, en una part substancial, del seu esforç durant anys. Com ha rebut la notícia? Com es sent? Sento una alegria enorme per Kathleen Folbigg. Estic molt contenta de saber que està, per fi, fora de la presó. La revisió del seu cas representa el triomf de la ciència, que ha corregit una injustícia que pot haver sigut la més gran en la història d’Austràlia.

Hi ha pogut parlar? Sap com es troba? Com ha viscut la notícia?

La Kathleen m’ha trucat, junt amb la seva amiga de tota la vida, Tracy Chapman, aquesta matinada, a les tres del matí. M’he despertat amb la grata notícia i amb una conversa molt emocionant, molt bonica. Ha sigut una trucada preciosa que m’ha agafat per sorpresa. Està feliç i agraïda als científics que hem treballat en aquest cas.

La ciència ha sigut decisiva per aconseguir la revisió del cas.

L’alliberament de la Kathleen és motiu de celebració per a la comunitat científica. Personalment, reconforta haver pogut ajudar la Kathleen i haver contribuït al fet que, a poc a poc, es facin les reformes necessàries perquè la ciència sigui molt més tinguda en compte als tribunals. La ciència cada vegada és més complexa, la tecnologia que utilitzem és cada vegada més sofisticada, i és important que puguem assessorar jutges i advocats sobre descobriments científics que poden ser clau.

El desenllaç del cas Folbigg és una fita que marcarà la història de la justícia...

És crucial que hi hagi mecanismes independents que permetin assessorar en els processos judicials. La justícia té la voluntat de fer-ho, però és una qüestió complexa i cal descobrir noves vies que facin possible tenir més en consideració les evidències científiques. En el cas de Kathleen Folbigg és cridaner que la mateixa Acadèmia Australiana de Ciències hagi sol·licitat tenir representació legal en el cas i hagi exercit un paper determinant en la supervisió del procés, ajudant a elegir els experts.

Com es rescabala una dona que perd els quatre fills i que passa 20 anys a la presó acusada d’haver-los matat?

No hi ha manera humana de compensar-la. Però ella diu que el que sempre ha volgut és canviar l’epitafi dels fills, que se sàpiga que han mort de manera natural, no assassinats, i que ella els estimava moltíssim. Això era per a ella el més important, i les altres coses aniran venint. Ha perdut 20 anys de la seva vida i és molt difícil recuperar-se d’això. Té un trauma molt fort que haurà d’anar superant a poc a poc.

Sempre va defensar que la Kathleen podia ser innocent i que no hi havia proves concloents per portar-la a la presó.

Sí. Fins i tot abans de portar a terme la nostra investigació i trobar la mutació genètica, sabíem que els nens havien estat malalts. Era creïble que les seves morts podien respondre a causes naturals. Però efectivament, el descobriment genètic de la causa de la malaltia em va reafirmar de forma molt definitiva en la innocència de la Kathleen.

Entra en escena el 2018 amb aquesta investigació genètica. Com arriba el cas a la seva taula de treball?

El 2018, David Wallace, un jove advocat que havia fet un curs d’immunologia de postgrau al meu departament, veu a la televisió un reportatge sobre aquest cas, em truca i em pregunta si hi ha ja la tecnologia per realitzar una investigació genètica. Li vaig dir que sí, que la tecnologia havia avançat molt en 15 anys i que al meu laboratori ja estàvem seqüenciant genomes humans sencers.

En què va consistir l’estudi genètic que van desenvolupar? A quina conclusió va arribar?

Vam trobar una mutació tant en la Kathleen com en les seves dues filles que explica la mort de les nenes. Passa en una proteïna que es diu ‘calmodulina’. Vam aconseguir demostrar, junt amb un grup d’experts de quatre països, que aquesta mutació causa arrítmia cardíaca greu comparable a altres mutacions en calmodulina que han causat mort sobtada inesperada en nens. La calmodulina és una proteïna que regula el ritme del batec cardíac, regula l’entrada i la sortida del calci de les cèl·lules, i la concentració de calci és crítica per regular el batec cardíac. Gràcies a aquests estudis s’ha classificat com a patogènica, cosa que significa en termes genètics que té un 90%-99% de probabilitat de ser la causa de la mort sobtada de les nenes. És a dir, no van ser assassinades, sinó que van morir per una arrítmia cardíaca.

L’estudi genètic la reafirma en la innocència de la Kathleen i es bolca, a partir d’aquell moment, a donar-ho a conèixer en la comunitat científica per aconseguir el seu suport i que hi hagués una segona revisió del cas als tribunals. Quines ajudes i obstacles ha trobat pel camí?

Gairebé tot han sigut ajudes. Vaig contactar amb experts internacionals en calmodulina, que són els que després han analitzat les investigacions, i s’hi van bolcar. S’hi van interessar des del primer moment posant-hi moltes ganes i molt rigor. L’Acadèmia Australiana de Ciències també ens ha recolzat de forma decisiva i, la veritat, és que la justícia s’ha pres molt seriosament aquesta segona revisió del cas. El jutge, els assistents del jutge i els advocats han anat a totes i han dedicat hores, dies i setmanes per entendre l’aportació de la ciència. Han desenvolupat una anàlisi a fons de les qüestions genètiques vinculades a la causa mèdica de la mort dels quatre nens. La seva feina ha sigut encomiable.

I com hi han reaccionat els ciutadans? El 2003 hi va haver un judici ràpid que va portar la Kathleen a la presó i es va convertir llavors en el gran dimoni per a l’opinió pública australiana.

Tristament els mitjans de comunicació la van pintar així i es va creure que era la pitjor assassina en sèrie en la història d’Austràlia. Tothom la va demonitzar, tret d’un grup d’amigues que sempre han defensat la seva innocència. Però gràcies a aquesta segona revisió, els mitjans han canviat la seva percepció i, en els últims mesos, ha anat sortint a la llum tot el que sabem. L’opinió pública és avui una altra respecte al cas. La majoria dels australians s’ha adonat que tot ha sigut un gran error de la justícia.