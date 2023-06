En un esforç per frenar l'èxode de residents a causa del creixement dels allotjaments turístics de l'estil Airbnb, l'alcalde de Florència, Dario Nardella, ha presentat un projecte de llei que prohibeix l'ús de nous habitatges per a lloguers breus al centre històric de la ciutat. Aquesta mesura, anunciada fa una setmana, forma part d'un conjunt de mesures destinades a preservar l'essència de la ciutat i garantir la permanència dels residents. Florència i Girona té un gran paral·lelisme amb les cases del riu.

La nova normativa de la Girona italiana, que no té efecte retroactiu i permet la continuïtat dels apartaments turístics existents, beneficiarà els propietaris que lloguin habitatges a la zona declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a residents de llarga durada, segons informes de la premsa local.

L'alcalde Nardella va justificar la llei com una resposta necessària per abordar "l'espiral de distorsió social" i es va mostrar disposat a defensar-la enèrgicament. "Ja no podíem quedar-nos de braços plegats davant d'aquesta situació", va afirmar.

Més de 8.000 apartaments al centre històric

Segons dades proporcionades per l'Ajuntament, Florència compta amb més de 11.000 apartaments turístics, dels quals 8.000 són al centre històric. Aquests allotjaments han contribuït a un augment del 72% en els preus de l'habitatge, i han obligat molts residents a desplaçar-se als afores de la ciutat.

El projecte de llei, que encara ha de ser debatut i aprovat, preveu modificar el pla urbanístic de la ciutat per crear una categoria d'habitatges destinats al turisme i estades inferiors a 30 dies, la qual estarà prohibida al centre històric de la ciutat toscana.

En virtut d'aquesta llei, els propietaris d'habitatges residencials no podran oferir-los a turistes a través de plataformes en línia tret que ja ho haguessin fet anteriorment.

Tot i això, es preveu que els propietaris d'habitatges que signin contractes de lloguer a llarg termini es beneficiïn d'una exempció de l'impost sobre segons habitatges durant tres anys.

Nardella, membre del Partit Demòcrata (PD), va manifestar: "Utilitzarem incentius fiscals en favor d'aquells que vulguin col·laborar i tornar: els propietaris d'immobles que actualment s'utilitzen per a lloguers a curt termini i vulguin tornar als lloguers a llarg termini rebran un estímul de la nostra administració”.

Tot i que aquest paquet de mesures no entrarà en vigor fins a finals d'any, l'oficina d'urbanisme ja ha establert una "norma de salvaguarda" que prohibeix l'obertura de nous apartaments turístics al centre a partir d'aquest mes.