Els diputats electes el passat 23J van arribant amb comptagotes al Congrés dels Diputats. Des d’aquest dilluns i fins al pròxim 16 d’agost, els 350 parlamentaris que formaran l’hemicicle de la XV legislatura de la democràcia hauran de desfilar per la Cambra baixa per presentar les seves credencials de diputat i fer tota la paperassa necessària. De moment, els més avançats són els candidats del PP. Tomás Cabezón, diputat popular per Sòria, va ser qui va aconseguir l’honor de ser el primer a entregar les seves credencials.

Serà d’aquí dues setmanes quan els 350 candidats electes hauran d’acudir al Congrés per a la constitució de les Corts. Un a un hauran de prometre el càrrec i només llavors seran diputats de ple dret. A partir d’aquell dia serà quan arrencarà la legislatura i els parlamentaris començaran a cobrar els seus sous i a gaudir d’altres prestacions:

El sou dels diputats

El dret dels diputats a tenir un sou del Congrés està recollit en l’article 71.4 de la Constitució espanyola, en què s’estableix que els parlamentaris «percebran una assignació que serà fixada per les respectives cambres». Per a l’any 2023, el Congrés va fixar una retribució idèntica per a tots els diputats de 3.126,89 euros al mes. A aquesta quantitat cal sumar-hi un plus perquè els polítics afrontin «les despeses que els origini l’activitat de la Cambra». En el cas dels 37 diputats escollits per Madrid, la xifra és de 958,75 euros mensuals i per als electes per la resta del territori és de 2.008,61 euros.

Els plus per càrrec

Al sou base i a aquesta indemnització, s’hi ha d’afegir el plus que reben aquells diputats que ostenten algun càrrec addicional. Per exemple, els nou membres que componen la Mesa del Congrés tenen un complement, a més d’altres quantitats per a despeses de representació i despeses de lliure disposició. En total, la presidenta de la Cambra baixa rep un extra de 10.181,99 euros, els quatre vicepresidents 3.258,85 euros i els quatre secretaris 2.716,44 euros.

D’altra banda, els portaveus de cada formació tenen un plus de 1.938, 25 euros per a despeses de representació i 1.031,15 euros per a lliure disposició. Finalment, ocupar un càrrec en alguna de les comissions del Congrés, ja sigui a la taula o com a portaveu d’alguna formació, comporta un sou afegit d’entre 775,18 euros i 1.590,37 euros.

El sou dels senadors

El sou dels senadors és lleugerament superior al dels diputats. A la Cambra alta, el salari base de cadascun dels parlamentaris és de 3.178,83 euros mensuals i el plus per als senadors que es presenten per Madrid és de 971,48, mentre que per a la resta és de 2.037,07 euros al mes. En el cas de la resta de plusos, tots són lleugerament superiors, excepte el del president del Senat, que cobra menys que la seva homòloga al Congrés.

Transport

Tant el Congrés com el Senat cobreixen les despeses dels parlamentaris en mitjans de transport públic (avió, tren, autobús o vaixell) «per a l’acompliment de la seva activitat parlamentària, per realitzar activitats de naturalesa política, sectorial o de representació institucional». A més, les dues cambres entreguen a senadors i diputats una targeta-taxi que es pot utilitzar en els desplaçaments dins de la Comunitat de Madrid i que té un crèdit anual de 3.000 euros.

Telefonia i informàtica

Finalment, els diputats reben un telèfon d’última generació a l’anar a presentar les seves credencials. Aquest dispositiu continua sent propietat del Congrés i a l’acabar el seu mandat l’han de pagar a la Cambra baixa si se’l volen quedar. També obtenen una tauleta , tot i que aquest any hauran d’esperar, ja que no s’ha tancat el contracte amb cap empresa.