El Govern britànic ha evacuat aquest divendres als 39 sol·licitants d'asil que havien estat traslladats a l'embarcació 'Bibby Stockholm' aquesta setmana després de la detecció del bacteri de legionel·la en l'aigua. Un bacteri que acostuma a viure en aigües estancades i que provoca malalties pulmonars, així com febre i congestió. Les anàlisis de l'aigua van ser realitzades poc abans del trasllat de les primeres persones a l'embarcació, encara que els resultats només s'han conegut una vegada instal·lades. Ara com ara cap de les 39 persones ha mostrat símptomes de tenir la malaltia.

El Ministeri de l'Interior ha reconegut que els nivells de legionel·la detectats a l'embarcació han de ser analitzats amb més profunditat i que aquest ha estat el motiu de l'evacuació, encara que ha descartat que es tracti d'un problema que afecti l'illa de Portland, lloc on es troba atracat el vaixell. "Les mostres es refereixen únicament al sistema d'aigua del mateix vaixell i, per tant, no comporten cap indicació directa de risc per a la comunitat de Portland en general ni tampoc fan referència a l'aigua dolça que entra en el vaixell. La legionel·losi no es transmet de persona a persona", ha informat el ministeri a través d'un comunicat. El Govern assegura estar treballant amb l'Agència de Seguretat Sanitària (UKHSA en anglès) per a eliminar el problema, en línia amb els protocols sanitaris.

Advertències prèvies

Les autoritats sanitàries locals ja havien advertit poc abans del trasllat dels primers sol·licitants d'asil que les característiques del vaixell suposen un risc major de contracció de malalties. Una consideració que va ser descartada per l'Executiu, el qual insisteix que l'embarcació compleix amb totes les garanties de seguretat, malgrat que el desallotjament d'aquest divendres ha suposat un nou revés per als plans del ministeri de l'Interior, que tenia previst traslladar a més sol·licitants d'asil a l'embarcació, amb capacitat per a 506 homes d'entre 18 i 65 anys.

L'arribada de la 'Bibby Stockholm' al port de Portland ha provocat el rebuig frontal de les autoritats locals i dels veïns, que adverteixen de la saturació dels serveis públics, a pesar que el Govern lliurarà compensacions de 3.500 lliures per ocupant (més de 4.000 euros) a les administracions locals, a més d'un pagament únic de 377.000 lliures (436.000 euros) per a finançar activitats per als refugiats i classes d'anglès. Les organitzacions d'ajuda als refugiats, també s'han posicionat en contra de l'embaercació, a la qual han qualificat de "presó flotant" i consideren que acull als sol·licitants d'asil en condicions "inhumanes".

Els plans del Govern, no obstant això, continuen endavant. L'objectiu és reduir la factura diària que suposa allotjar a més de 50.000 sol·licitants d'asil en hotels, més de 6 milions de lliures diàries (prop de 7 milions d'euros), acollint-los en embarcacions com el 'Bibby Stockholm' i en bases militars en desús.