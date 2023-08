Ricardo Ten va perdre els dos braços i una cama quan només tenia 8 anys i ha guanyat sis medalles al Mundial de Glasgow que s'ha fet a Escòcia. En competició individual n'ha guanyat 4, dues d'or, una de plata i una de bronze i, en competició d'equip n'han guanyat 2, una de plata i una de bronze.

Els organitzadors del Mundial de Glasgow van voler obsequiar a l'espanyol amb un premi extra per la seva trajectòria dins el Mundial, però no van ser conscients del que anaven a fer donaria la volta al món i no perquè fos un gran detall, sinó per la falta de respecte i la vergonya que ha hagut de passar el ciclista quan li van regalar un rellotge.

🇬🇧 | Controverse lors des championnats du monde de cyclisme paralympique à Glasgow. Le cycliste espagnol sans bras Ricardo Ten reçoit une montre-bracelet. pic.twitter.com/liFBxjywK3 — Wall Street France (@wallstreetfr) August 15, 2023

I ara, com es posarà el rellotge?

Tot i que, el moment on li donen el rellotge és molt incòmode per l'espanyol, somriu pel detall, però les xarxes socials han embogit perquè pensen que és una falta de respecte molt gran, tot i que, l'espanyol no li dona importància i ho demostra en un vídeo a Twitter, on es veu com porta el rellotge i a on diu l'hora que és, mostrant-se content pel detall i les victòries aconseguides en el Mundial.

Pues tengo

3 ⌚️⌚️⌚️

3🌈🌈🌈

3🏅🏅🏅

😅💪 pic.twitter.com/nQ42ce4fRQ — Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 14, 2023

Alguns dels seus seguidors, coneixedors de la notícia i mitjans no han vist bé aquest detall, envers que és una mica incòmode per la seva minusvalidesa.