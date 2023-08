L'existència o no del monstre del Llac Ness (Escòcia) ha fet córrer rius de tinta des de fa gairebé un segle. Però ara, la resposta a aquest interrogant està a punt d'arribar, atès que a finals d'aquest mes d'agost s'escometrà la major operació de cerca empresa en els últims cinquanta anys.

La recerca és promoguda per Centre Loch Ness a Drumnadrochit i un equip de recerca anomenat Loch Ness Exploration, que han unit esforços per a, d'una vegada per sempre, determinar què és el que hi ha sota les aigües d'aquest llac, si és que realment hi ha una cosa a part de la qual ja tothom coneix.

Durant l'operatiu s'empraran drons equipats amb càmeres infraroges que sobrevolaran el llac, així com un hidròfon per a detectar sons submarins inusuals. També està previst emprar un submergible per a descendir al fons.

Els organitzadors han fet una crida perquè se sumin voluntaris al projecte, que s'ocuparien de rastrejar des de terra ferma la superfície del llac amb prismàtics a la recerca de qualsevol aparició estranya.

Està previst que l'operatiu es dugui a terme els dies 26 i 27 d'agost. Es tracta de la major cerca del monstre des que l'Oficina de Recerca del Llac Ness va estudiar el llac el 1972.

Alan McKenna, de Loch Ness Exploration, va dir en declaracions recollides per la BBC: "Esperem inspirar a una nova generació d'entusiastes del llac Ness i, en unir-se a aquest projecte, tindran una oportunitat real de contribuir personalment a aquest fascinant misteri que ha captivat a punts molta gent de tot el món".

Paul Nixon, gerent general del Centre Loch Ness, va assenyalar que aquest projecte emprarà tecnologia que no s'ha usat anteriorment.

Un mite amb gairebé 100 anys d'història

Des dels anys 30 del segle XX, les especulacions al voltant del ‘monstre del Llac Ness’ han donat lloc a les hipòtesis més variades i, a vegades, fins i tot forassenyades. En tot cas, el mite ha servit almenys perquè floreixi una important indústria turística a la zona.

El 2019, els científics afirmen que les criatures observades per molts testimonis podrien ser anguiles gegants. Investigadors de Nova Zelanda han intentat catalogar totes les espècies vives del llac extraient ADN de mostres d'aigua, però després de l'anàlisi, els científics van descartar la presència de grans animals que puguin equiparar-se al suposat monstre del llac.

L'abril de 1933, la directora de l'hotel de la zona, Aldie Mackay, va afirmar haver vist una criatura semblant a una balena i l'aigua del llac "caient en cascada i agitada".

El periòdic local Inverness Courier va publicar la notícia d'aquest albirament i l'editor en aquest moment, Evan Barron, va suggerir que la bèstia es descrivís com un "monstre", la qual cosa va donar inici al mite modern de Nessie.

En una entrevista anys després, la senyora Mackay va dir que havia vist una cosa "negra, humida, amb l'aigua caient" movent-se en cercles. Ella ho va descriure com una "bèstia".

Sigui com sigui, la nova recerca, dotada amb els últims avanços tecnològics, i amb la participació de científics de tot el món, podria resoldre definitivament el que per a molts ja no és sinó una llegenda pura i dura, desproveïda de cap evidència científica.

