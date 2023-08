El pilot de l'helicòpter de la Direcció General de Trànsit (DGT) que es va estavellar el passat 11 d'agost a Almeria es va accidentar en una maniobra d'aterratge en una zona pròxima a un restaurant en el terme municipal de La Mojonera, al qual prèviament havia trucat per a reservar taula per a menjar.

Així es recull d'un informe preliminar publicat en la pàgina web del Ministeri de Transports, consultat per Europa Press, en el qual s'assenyala que l'aterratge es va dur a terme en una "zona no preparada" i que la pols aixecada pel moviment del rotor va provocar el sinistre. "Els dos ocupants van resultar il·lesos i l'helicòpter va resultar destruït", indica aquest document.

"El pilot va decidir aterrar per a menjar al costat d'un restaurant al qual havia trucat per telèfon prèviament. Durant l'aterratge en una zona no preparada, el moviment del rotor principal va provocar un núvol de pols, perdent les referències visuals amb el terreny, la qual cosa va provocar l'impacte del rotor de cua amb un arbre i la posterior caiguda al terra", assenyala de manera textual.

L'informe preliminar l'ha elaborat la Comissió de Recerca d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil, un organisme col·legiat independent, adscrit administrativament a la Sotssecretaria del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El dia de l'accident, el passat 11 d'agost, fonts del servei unificat d'emergències 112 van indicar que el sinistre es va produir al voltant de les 12.40 hores, quan s'havia alertat de la caiguda d'un helicòpter en la zona d'aparcament del bar Cortijo Blanco, pròxim a la A-7 i pròxim a una gasolinera.

Llavors es va pensar com a hipòtesi la pèrdua de control per un cop de vent, si bé l'informe preliminar apunta a un aterratge en una zona no habilitada i al núvol de pols generada per la maniobra. L'helicòpter, model EUROCOPTER AS355 i que havia enlairat des de l'aeroport d'Almeria, va quedar destruït i no va poder reprendre les tasques de vigilància.

La nau sinistrada té com a base el Centre de Gestió del Trànsit de Màlaga, des d'on es dona cobertura a la zona d'Almeria. En aquest cas, havia estat mobilitzada per a les tasques de vigilància i control amb motiu del festival de música electrònica Dreambeach Villaricos que se celebra a Cuevas del Almanzora, a uns 120 quilòmetres de distància per carretera.

La informació del Ministeri de Transports és preliminar, "subjecta a canvis o correccions que poden ocórrer durant la recerca". El departament especifica que un altre informe tècnic serà el que contindrà les conclusions de la recerca.

El mes de març passat, un altre pilot de la DGT va ser detingut i lloc a disposició judicial per volar sota els efectes de la cocaïna i les amfetamines quan va sofrir un accident en realitzar un aterratge d'emergència en la localitat de Robledo de Chavela (Madrid).