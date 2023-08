El ‘telèfon vermell’ no era un telèfon ni era vermell, però ha aconseguit acostar-se a l'edat de jubilació sense trair el propòsit per al qual va néixer: evitar que un malentès acabés desencadenant una guerra nuclear entre superpotències. Com succeeix cada 30 d'agost, els funcionaris a càrrec de mantenir operatiu de l'anomenat canal de comunicació directe entre Washington i Moscou intercanviaran aquest dimecres felicitacions i altres enhorabones per a celebrar l'aniversari de la seva posada en marxa fa 60 anys. Un canal de comunicació que va ser inicialment un tèlex, més tard un senyal per satèl·lit, un fax a partir de 1986 i un prosaic correu electrònic des de 2008. Tecnologies que han canviat amb el temps sense que desaparegués la tan temuda amenaça nuclear, revivada arran de la guerra a Ucraïna.

El cinema i la literatura tenen la culpa que aquesta línia directa entre les dues capitals de la Guerra Freda adquirís la forma d'un ‘telèfon vermell’ en l'imaginari col·lectiu. Particularment la pel·lícula ‘Dr. Strangelove’ de Stanley Kubrick, la comèdia negra estrenada el 1964 que va parodiar l'espantall de la guerra nuclear i que a Espanya va adoptar el títol de ‘Telèfon vermell: Volem cap a Moscou’. El film es va inspirar en ‘Xarxa Alert’, un thriller publicat per Peter George el 1958 que va portar a l'editor de la revista ‘Parade’ a reclamar poc després un canal de comunicació immediat i sense intermediaris entre el lideratge de totes dues potències. “Podem perdre el món per una trucada telefònica?”, va escriure llavors.

La idea va adquirir tracció en el debat públic, però res es va moure fins a la Crisi dels Míssils de 1962 a Cuba, quan més a prop van estar soviètics i estatunidencs de la col·lisió nuclear. En part, per l'exasperant lentitud a la qual viatjaven els missatges codificats entre totes dues capitals, la qual cosa va donar peu a tota classe d'especulacions sobre les intencions del rival. “Els missatges entre Kennedy i Jrushchov trigaven fins a sis hores a lliurar-se a través dels canals diplomàtics ordinaris, de manera que tots dos Governs van recórrer als pronunciaments públics com la forma més ràpida de comunicar-se”, va explicar ‘The New York Times’ en un article publicat el 1988. En altres ocasions, els missatges soviètics es transmetien des de l'ambaixada a periodistes estatunidencs com el corresponsal del canal ABC, John Scali, perquè els fes arribar sense demora a la Casa Blanca.

Memoràndum d'entesa i cables transatlàntics

Conscients que la mala comunicació va ajudar a fomentar l'escalada durant la crisi cubana, totes dues potències van acabar signant el 1963 a Ginebra el memoràndum que va servir per a establir una “línia de comunicació directa” entre totes dues capitals. Aquells primers missatges electrònics, escrits en un tèlex, viatjaven per l'anomenada Línia Transatlàntica Número 1, el primer sistema de cable submarí transatlàntic, que connectava Washington amb Londres i, des d'allà, seguia la ruta Copenhaguen-Estocolm-Hèlsinki-Moscou, segons el blog Electrospaces. En paral·lel, el mateix missatge encriptat, les claus del qual compartien les ambaixades, s'enviava per circuit de ràdio.

Als EUA el 'telèfon vermell' mai ha estat ni en el Despatx Oval ni a la Sala de Situació de la Casa Blanca, sinó en el Pentàgon, mentre que a l'URSS es va emplaçar inicialment en la seu del Partit Comunista, segons els va explicar en el seu moment Jrushchov a un grup de periodistes estatunidencs. El primer missatge de l'Oncle Sam no va ser més que una prova per a maximitzar l'ús de caràcters: “La ràpida guineu marró va saltar sobre l'esquena del gos mandrós 123456789”, va recordar la revista ‘Smithsonian’ el 2013. I per a assegurar-se que el sistema funcionava, durant molts anys, i cadascuna, les parts es van enviar passatges literaris. “Els estatunidencs a vegades envien coses de Shakespeare, els russos de Txékhov”, deia l'esmentat article del ‘Times’.

Temps de crisi

Si bé no consta que la línia directa de comunicació servís per a avortar una guerra nuclear, hauria exercit un rol important en algunes de les grans crisis de les últimes sis dècades. Detalls que, en gran manera, es coneixen per les memòries de personalitats que van tenir accés al ‘telèfon vermell’. Poc després que Israel disparés les primeres salves en la Guerra dels Sis Dies (1967) contra una coalició de països àrabs, el 'premier' soviètic Alekséi Kosyguin va enviar un missatge a Washington afirmant que el seu país no intervindria directament en el conflicte si els EUA feia el propi, segons va escriure el president Lyndon Johnson en les seves memòries. La Casa Blanca va acceptar.

La ‘línia calenta’, com l'anomenen els estatunidencs, va bullir també durant la guerra Indio-pakistanesa de 1971, la guerra del Yom Kippur de 1973, la invasió turca de Xipre el 1974 o la soviètica de l'Afganistan el 1979, segons ‘The New York Times’. I continua funcionant avui, encara que sigui per mitjà de correu electrònic. Ho va confirmar el passat 25 de setembre, en plena guerra d'Ucraïna, l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. “La resposta a la seva pregunta és sí”, va dir després de ser preguntat si el ‘telèfon vermell’ continuava operatiu. “Tenim la capacitat de parlar directament a un alt nivell (amb els russos), i dir-los tant quin és el nostre missatge com escoltar el seu. S'ha utilitzat amb freqüència durant els últims mesos”, va afegir Sullivan.