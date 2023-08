La portaveu de l'executiva del PSOE i ministra d'Educació en funcions, Pilar Alegría, ha expressat aquest dimecres el rebuig frontal dels socialistes espanyols a la proposta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha traslladat al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, durant la reunió que tots dos han mantingut al Congrés. Feijóo ha reclamat a Sánchez que faciliti la seva investidura per a una legislatura de només dos anys amb sis pactes d'estat. "Ens està oferint un acte de dos anys amb Vox per derogar el 'sanchisme'?" ha preguntat irònicament Alegría, que ha acusat el líder dels populars de buscar només la seva "supervivència política". "Feijóo ha passat de voler derogar el 'sanchisme' a "suplicar al 'sanchisme'", ha dit.

Els socialistes han analitzat la reunió de Sánchez i Feijóo en una executiva a la seu del partit presidida pel secretari general de la formació, Pedro Sánchez. A la roda de premsa posterior, Alegría ha respost que els socialistes "no donaran suport a la investidura de Feijóo" i ha acusat el líder del PP d'actuar amb "cinisme" per haver demanat que deixin votar la llista més votada quan el PP no ho ha permès a Extremadura, Canàries i a diversos ajuntaments.

"Els diré que ens ha intentat convèncer-nos de derogar el 'sanchisme', però he de reconèixer que li ha faltat aptituds de persuasió a Pedro Sánchez", ha dit irònicament. Segons Alegría, els ciutadans han donat l'esquena a la majoria absoluta del PP i Vox, i Feijóo té una majoria parlamentària en contra que impossibilita la seva investidura.

En aquest marc ha demanat al líder dels populars que actuï amb el "màxim respecte al PSOE" perquè "és intolerable que el PP faci crides contínues al transfuguisme". Pel que fa als sis pactes d'estat que Feijóo ha ofert a Sánchez, el PSOE ha recordat que abans de proposar acords cal acreditar "credibilitat" i complir l'acord "més sagrat, el de la Constitució", quan el CGPJ porta 1727 dies sense ser renovat "perquè així ho ha decidit el PP".

"Coherents" a Catalunya

Aquest dimecres Feijóo ha situat de nou Catalunya a l'eix del seu argumentari, tot apuntant a possibles cessions de Pedro Sánchez a l'independentisme i a la conformació d'un govern condicionat per les peticions de formacions que no creuen en la continuïtat de l'Estat.

La portaveu del PSOE ha rebatut aquest discurs assegurant que els socialistes espanyols actuaran de manera "coherent" amb "la política que hem desplegat els últims cinc anys" en favor del "retrobament i la convivència".

Ha recordat que per aconseguir-ho, el govern de Sánchez "ha adoptat decisions" que han estat "clarament avalades per la societat catalana", i que parteixen del "diàleg i el respecte" però "sempre" dins del "marc de la Constitució".