El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, iniciarà dilluns que ve una sèrie de reunions amb empresaris i sindicats en el marc de la seva ronda de contactes prèvia a la investidura a la que té pendent sotmetre’s. Fonts dels populars han explicat que Feijóo vol aprofitar aquestes reunions amb la CEOE, UGT i CCOO per a traslladar-los “els riscos evidents i la fractura de la societat espanyola que implicaria una amnistia, en el camí d'un referèndum d'autodeterminació”, tenint en compte que creu que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, “es mostra disposat a cedir i trencar la senda constitucional que comporta la igualtat de tots els ciutadans”.

Feijóo, doncs, vol introduir en les seves converses prèvies a la seva investidura qüestions com l’amnistia o l’autodeterminació, que són condicions que l’independentisme posa sobre la taula per a la investidura del candidat del PSOE, que ni tan sols té encara l’encàrrec de Flip VI encomanat. Segons els populars, l’agenda de Feijóo marca per a dilluns la primera d’aquestes reunions amb agents socials, amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i després, a partir de dimarts, seguirà trobant-se amb els secretaris generals d'UGT, Pepe Álvarez, i de CCOO, Unai Sordo. A més, Feijóo vol exposar a les reunions les línies generals del seu programa de govern, amb el que es pretén presentar al debat d’investidura de finals de mes.