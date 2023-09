El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimecres en primera votació (on calia majoria absoluta) la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que s'ha quedat amb els 172 vots que tenia el dia que va rebre l'encàrrec de Felip VI, quatre per sota dels 176 necessaris. Feijóo ha rebut els suports del PP, Vox, UPN i CC, mentre que el PSOE, Podem, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG han votat en contra. El líder del PP se sotmetrà a una nova votació aquest divendres. En aquest segon torn necessitaria majoria simple (més vots a favor que en contra) per a ser investit, però previsiblement es quedarà amb els mateixos suports.

El Congrés posa punt i final d'aquesta manera a un debat que tenia un resultat anunciat i que només tindrà continuïtat divendres amb una sèrie d'intervencions breus (10 minuts pel candidat, 5 per grup) abans d'una votació on, tret de sorpresa, Feijóo es quedarà amb els mateixos 172 vots.

La votació d'aquest dimecres ha engegat el calendari electoral. A partir del moment en què s'ha anunciat el resultat s'obre un termini de dos mesos, fins al 27 de novembre, per a una nova investidura. Si no s'arriba a aquesta data amb un nou president, es convocaran automàticament eleccions pel 14 de novembre.

La Moncloa preveu que el rei Felip VI convocarà per la setmana que ve una nova ronda de contactes, fet que podria donar peu a un encàrrec a Pedro Sánchez i a la fixació d'una data.

L'equip de Sánchez no apunta encara a cap data concreta, però l'encaix del calendari, tenint en compte que la princesa Leonor jurarà la Constitució al Congrés el 31 d'octubre, apunten a la possibilitat que la investidura tingui lloc la penúltima setmana d'octubre.

El líder del PP ha aprofitat el debat per plantejar els eixos de la seva oposició a una eventual legislatura de Pedro Sánchez o de la campanya del PP en cas de noves eleccions. Feijóo ha centrat els seus discursos a expressar la seva ferma oposició a una suposada amnistia i plantejar mesures econòmiques, principalment rebaixes d'impostos.

El d'aquesta setmana ha estat un debat tens, especialment per la decisió del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, de no participar en la sessió i deixar la rèplica en mans de l'exalcalde socialista de Valladolid, Oscar Puente.

Els socialistes van justificar la maniobra per la necessitat d'escenificar les contradiccions de Feijóo que, com Puente, no pot optar a governar tot i haver guanyat les últimes eleccions, L'exalcalde va fer un discurs dur i va advertir Feijóo que no trobarà "desertors" al PSOE per sumar els quatre vots que necessita.

ERC i Junts van reivindicar el referèndum d'autodeterminació en intervencions en català. Rufián va recordar al PP que el "primer beneficiat" de l'amnistia serà l'Estat, i Nogueras va advertir Sánchez que encara no existeixen les condicions per a un "acord històric" que desbloquegi la legislatura.

La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va fer com Sánchez i no va prendre la paraula. Va deixar les rèpliques a la seva portaveu, Marta Lois, i als dels comuns i el PCE, Aina Vidal i Enrique Santiago. No hi va haver espai per a Podem.

Aquest dimecres el PNB i Bildu han expressat també la seva oposició a Feijóo. La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reclamat "valentia, prudència i ambició" a les forces que poden permetre un govern progressista. El portaveu del PNB, Aitor Esteban, li ha retret que no sigui un "home d'Estat" perquè planteja la resolució del conflicte des de l'òptica purament judicial i no té projecte per a la "realitat nacional basca i catalana".

El PSOE creu que Feijóo surt de la primera votació de la investidura "com hi va arribar, com a líder de l'oposició"

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sortit de la primera votació del seu debat d'investidura "com hi va arribar, com a líder de l'oposició". En declaracions posteriors a la primera votació, López creu que Feijóo "no és creïble, no lidera, no té posició pròpia i insulta quan ell parla de respecte". El portaveu socialista creu que el debat d'investidura ha estat "la segona part del míting de diumenge" que va convocar el PP als carrers de Madrid i que "només ha parlat per als seus". "Parla molt de diàleg, però després ha començat a insultar a tots els qui no li donen suport", ha reblat. López sosté que, durant el debat, Feijóo ha dit "una mentida rere l'altra".

Sumar emplaça el PSOE a treballar perquè hi hagi un govern progressista "tan aviat com sigui possible"

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha demanat aquest dimecres al PSOE que treballi perquè "hi hagi un govern de coalició tan aviat com sigui possible". En declaracions a l'escriptori del Congrés poc després de la votació que ha certificat el fracàs de la investidura de Feijóo, Lois ha recordat que "els ciutadans espanyols no poden esperar i cal parlar dels problemes reals de la gent, de l'augment del preu de la compra i els combustibles". "S'acaba una etapa, i tan aviat com sigui possible ha de començar una etapa amb una nova investidura per un govern de coalició progressista", ha dit, que "segueixi augmentant salaris, redueixi el temps laboral i aposti per una agenda conjunta en matèria laboral i social".