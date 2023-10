El número de morts a la franja de Gaza s’eleva a un total de 2.329, segons l’últim balanç fet públic aquest diumenge pel ministeri de Salut palestí. Pel que fa a les persones ferides, arriba a les 9.042. Les víctimes mortals israelianes pels atacs de Hamàs del passat cap de setmana són més de 1.300. L’exèrcit israelià ultima una operació militar per “terra mar i aire” a la franja després que a les tres de la tarda d’aquest dissabte, hora catalana, expirés el termini que havia donat a la població civil d’aquest territori perquè abandonés la zona nord.

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va mantenir aquest dissabte una trobada amb combatents de l’exèrcit, un cop va expirar el termini donat als habitants del nord de Gaza per abandonar la zona. “Estem a punt”, va dir en un vídeo que va compartir a la xarxa social X.

D’altra banda, els EUA han anunciat l’enviament d’un segon portaavions al Mediterrani Oriental. Segons ha informat el Pentàgon en un comunicat, l’enviament es fa per “dissuadir accions hostils contra Israel o qualsevol esforç per ampliar aquesta guerra” després de l’atac de Hamàs a Israel.

Per la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit a través d’un comunicat que l’ordre d’evacuació per part d’Israel d’hospitals al nord de Gaza és una “sentència de mort” per a malalts i ferits.