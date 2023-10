L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat l'amnistia aquest dilluns, i ha afirmat que el sorprenen "alguns pronunciaments en contra", d'un instrument que és plenament "constitucional" i que respon a "l'interès general". En una entrevista a Onda Cero, Zapatero ha afirmat que l'amnistia forma part d'un procés per "intentar el retrobament", perquè "hi ha un problema històric i l'hem d'encarar, no podem mirar cap una altra banda". Segons Zapatero, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va encertar amb els indults, i "si ara cal canviar d'opinió" respecte a l'amnistia "per l'interès general, es canvia". "L'autodeterminació no és coherent amb el nostre programa, l'amnistia sí", ha dit.

📻Alsina: ¿Usted está a favor de la amnistía de Puigdemont?



🗣️Zapatero: Estoy a favor de la amnistía.



👇Sigue la entrevista en directo https://t.co/1cF4XsEIUU pic.twitter.com/xR6aK4pEPw — Onda Cero (@OndaCero_es) 16 de octubre de 2023 Zapatero ha apuntat que ell personalment "ajudarà" a assolir un acord entre el PSOE i Junts, tot i que ha recordat que les negociacions s'han de fer amb "discreció" i la legislatura ha de permetre "abordar" qüestions "latents" com "el conflicte de Catalunya" per "veure la perspectiva de fons del que ha passat sobretot des del 2017, però que prové del 2010 amb la sentència del Tribunal Constitucional". En aquest marc, ha advertit que una hipotètica sentència del Tribunal Constitucional en contra de l'amnistia deixaria l'Estat sense una eina per afrontar futures situacions "excepcionals" per resoldre conflictes de caràcter polític. L'amnistia, ha dit, "forma part d'un procés per iniciar un retrobament a la societat catalana i entre el conjunt de Catalunya amb l'Estat", perquè "no podem deixar que els conflictes es mantinguin larvats" i "hi ha una responsabilitat de l'Estat molt important". "Després de la sentència del TC que va modificar un estatut que s'havia votat en referèndum pels catalans es va produir un xoc de legitimitats" i una "reacció contrària" de gran part de la societat catalana a la sentència del 2010", ha recordat, i "el problema no va quedar resolt". En aquest sentit, ha destacat que malgrat que hi va haver anys per reconduir aquella situació, el PP no ho va fer possible i "el 2017 vam tenir una crisi gravíssima que tot i que estem millor encara segueix latent". Per això ha afirmat que el PP "hauria de ser "més prudent" a 'hora de criticar les polítiques del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, respecte a Catalunya, perquè Als populars "els ha passat el que els ha passat", en referència al referèndum d'autodeterminació i la declaració d'independència. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona