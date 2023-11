L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat l'ingrés a presó provisional del ballador Rafael Amargo per trencament de mesures cautelars i risc de fuga en relació al judici que se celebrarà el mes vinent d'abril per presumpta venda de droga al seu anterior pis del barri de Malasaña de la capital.

Segons han informat fonts jurídiques a Europa Press, l'artista estaria en aquests moments en els calabossos d'aquesta seu judicial a l'espera de ser conduït a la presó de Soto del Real.

L'ordre d'ingrés es va acordar ahir després de la celebració d'una audiència breu de presó a la Secció 30 entre les parts a conseqüència del trencament per part d'Amargo de la mesura cautelar que havia de signar en el jutjat més pròxim al seu domicili. Pel que sembla, el bailaor havia sol·licitat signar a l'Audiència Provincial de Madrid però no ho va fer en diverses ocasions, la qual cosa va portar a la celebració d'aquesta vista.

En l'audiència breu, el representant de la Fiscalia de Madrid va sol·licitar el seu ingrés a la presó per trencament de mesura cautelar i risc de fuga fins a la celebració del judici per aquesta causa. Amargo ha acudit aquest matí a recollir la notificació dels magistrats i se l'ha informat del seu ingrés a la presó.

Igualment, la Secció 30 ha decretat l'ingrés a la presó d'Eduardo de los Santos, productor de l'artista i processat en la mateixa causa, segons apunten les mateixes fonts jurídiques. També es va celebrar una vista breu en la qual el fiscal va instar el seu ingrés a presó pels mateixos motius.

Amargo serà jutjat a l'abril al costat del seu productor teatral i un soci per la presumpta venda d'estupefaents en el barri de Malasaña, fets pels quals la fiscal sol·licita una pena de 9 anys de presó per un presumpte delicte contra la salut pública.

Una altra causa per presumpte tràfic de droga

A l'artista se l'investiga a més per un delicte de tràfic de drogues i atemptat a l'autoritat, arran d'una denúncia interposada el juliol passat pels seus veïns en relació a la presumpta venda de droga en el seu pis del carrer Espíritu Santo de la capital.

Per aquests fets, va ser detingut el març passat a Alacant, quedant en llibertat provisional. La jutgessa li va imposar l'obligació de comparèixer quinzenalment en el jutjat i la prohibició de sortir del país. Aquest arrest se suma a la detenció del cas que es jutja ara a l'Audiència de Madrid.

Amargo va ser detingut l'1 de desembre de 2020 al costat de la seva parella i altres dues persones en el marc de la 'operació Codax', el nom de la qual significa corb en llatí i s'anomena així per una imatge d'Amargo del seu Instagram en la qual apareix amb unes ales d'aquesta espècie d'ocell.

Després de declarar, els arrestats van quedar en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i l'obligació d'acudir cada quinze dies al jutjat.

En el seu escrit d'acusació, el fiscal sol·licita la mateixa pena per a Juan Eduardo S.B., assistent de producció d'Amargo, en actuar suposadament de manera "conjunta" amb l'altre acusat en la compra i posterior distribució d'aquestes substàncies.

En el seu relat, el fiscal relata que, durant els mesos d'abril i desembre de 2020, tots dos "es dedicaven de manera concertada i persistent a la distribució de substàncies estupefaents, entre altres metamfetamina, a terceres persones a canvi de diners".

Venda a terceres persones

A tal fi, els dos acusats adquirien la substància de manera "conjunta" als diferents subministradors, per a posteriorment repartir-la entre tots dos i vendre-la a terceres persones.

Així, el ballarí suposadament venia les substancies estupefaents a les persones que acudien al seu domicili de Madrid i en unes altres "feia arribar la substància al lloc on el client indicava i per a això utilitzava el seu home de confiança, el també acusat Manuel Ángel B.L., un altre dels socis d'Amargo, sabent el que portava, després de fer el lliurament corresponent, tornava al domicili per a lliurar-li els diners obtinguts amb la venda".

A tall d'exemple, la Fiscalia relata que el 27 d'abril de 2020, Manuel Ángel per a qui demana sis anys de presó, va ser sorprès per la Policia quan es disposava a lliurar a un client, a canvi de 50 euros, una bosseta amb substància que va resultar ser metamfetamina; substància que havia recollit minuts abans del domicili d'Amargo, "on havia de tornar per a lliurar els diners".

Així mateix, arran dels dispositius de vigilància que es van establir sobre el seu domicili, els policies nacionals van poder observar "com acudien nombroses persones que, després d'accedir al mateix i romandre a l'interior escassos minuts, sortien novament de manera precipitada, procedint els agents a identificar a dos d'elles, intervenint substancia estupefaent que s'havia adquirit en aquest domicili".

Per un acte dictat l'1 de desembre de 2020 pel Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid es va autoritzar l'entrada i registre en els domicilis dels acusats.

En el cas del ballarí, els agents van intervenir 3 pots contenint substància Popper (nitrits de llogo), una bosseta contenint substància que va resultar ser feniletilamina amb un pes net de 0,089 grams i un flascó contenint 6 mil·lilitres de GBL amb un valor en el mercat de 314,19 euros en la seva venda per grams.

En el cas de Juan Eduardo, els agents van trobar un pot contenint substància que va resultar ser metamfetamina, amb un pes net de 4,466 grams i una puresa del 76,4%, amb un valor en el mercat de 115,67 euros en la seva venda per grams; una bosseta contenint substància que va resultar positiu a ketamina, amb un 50,4% de puresa; i MDMA amb una puresa del 6,9% amb un pes net total de 0,185 grams amb un valor en el mercat de 18,5 euros en la seva venda per grams.