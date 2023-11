La seu del PSOE en el madrileny carrer de Ferraz ha estat el punt triat per manifestants convocats a través de les xarxes socials i WhatsApp per a protestar contra la llei d'amnistia i les negociacions d'investidura. Passades les 19.00 hores, diversos centenars de manifestants amb banderes d'Espanya i pancartes contra Pedro Sánchez o Carles Puigdemont, segons les fotografies i vídeos pujats a les xarxes socials, han començat a concentrar-se als voltants de la seu nacional dels socialistes.

Manifestación en la Sede de Ferraz contra la amnistia. pic.twitter.com/JWx1OvULzE — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) 3 de noviembre de 2023

Les forces de seguretat, prèviament, han col·locat tanques per a allunyar la manifestació als voltants de la seu, evitant que es bloquegés la seva entrada, i tallar el trànsit en la zona. La concentració no està promoguda per cap partit polític, encara que en les últimes setmanes s'han celebrat actes en contra de la investidura de Pedro Sánchez encoratjats tant des del Partit Popular com de Vox. Les últimes, el passat cap de setmana. El PP ho va fer a Màlaga i la formació que dirigeix Santiago Abascal va triar la madrilenya plaça de Colón.

Manifestación espontánea en Ferraz del pueblo de Madrid



Esto cada vez está más lleno de gente. pic.twitter.com/iJJVZDlloH — Javier (@splashjavier) 3 de noviembre de 2023

Segons fonts de la Delegació del Govern, la manifestació ha reunit un miler de manifestants. La concentració no va ser comunicada prèviament. Segons recull Europa Press, ha estat secundada per organitzacions contra el nacionalisme català com 'Dolça Catalunya'. La protesta també ha estat secundada pel vicepresident de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, de Vox, qui ha expressat a les xarxes socials que "als espanyols ens queda molt per dir als carrers".