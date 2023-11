Un grup d'orques ha enfonsat un veler a l'Estret de Gibraltar. Els fets van passar el passat 31 d'octubre quan un grup de cetacis va colpejar una embarcació coneguda com 'Grazie Mamma II'. Després de la topada, el veler va acabar enfonsat i la seva tripulació va haver de ser evacuada. Es tracta d'una de les poques interaccions d'aquest tipus que se salden amb l'enfonsament d'un vaixell, perquè en la gran majoria de casos els animals no causen danys a les embarcacions afectades.

Segons ha relatat a les xarxes socials la companyia polonesa Morskie Mile, especialitzada en rutes turístiques per diferents punts, entre ells l'Estret, el veler "va ser atacat per un grup d'orques. Van colpejar l'aleta de direcció durant 45 minuts, causant greus danys i fugues". "Malgrat els intents de portar l'embarcació al port per part del capità, tripulació i rescatadors del SAR, remolcadors portuaris i l'Armada marroquina, es va enfonsar prop de l'entrada al port de Tànger Med", explica la companyia, que recalca que "la tripulació està sana, il·lesa i ja a Espanya".

'Atacs' a vaixells

Els atacs d'orques a velers s'han produït a l'estret de Gibraltar i Galícia des de juliol de 2020. Es tracta d'un fenomen al qual encara busquen explicació experts i investigadors de la presència de cetacis a l'estret de Gibraltar, alguns d'ells en el seu pas migratori en dates estivals i altres assentats en famílies a la zona.

Davant l'alarma provocada per aquests episodis d'atacs, l'organització de Conservació, Informació i Estudi sobre Cetacis (Circe), col·labora amb el Ministeri per a la Transició Ecològica en el marcatge de les orques. El seguiment permetrà conèixer la localització dels exemplars a les últimes hores i elaborar un mapa setmanal de la zona aproximada en la qual s'han estat desplaçant durant aquest període, explica Circe en un comunicat.

Aquesta informació es compartirà amb les administracions competents, que la difondran per al coneixement dels navegants a fi de tractar de minimitzar el risc d'interacció, evitant o disminuint la navegació per aquestes àrees. Fins al moment, aquests atacs només s'havien saldat amb danys esporàdics, però ara les orques ja han produït el primer enfonsament d'un veler a l'Estret.