Les autoritats sanitàries irlandeses han alertat d'un augment d'infeccions causades pel paràsit intestinal criptosporidiosi entre turistes de tornada de Salou. El govern irlandès ha detectat un augment general dels casos aquest any, fins a 656, amb un increment notable des de finals d'agost, inclosos 51 casos, 37 dels quals confirmats, associats a persones que havien viatjat a Salou. De la mateixa manera, les autoritats britàniques han detectat un augment de casos entre les setmanes 33 a 39 d'aquest any, concretament 2.411. Del total, 96 pacients han informat que havien viatjat a les Illes Balears o a altres punts d'Espanya. Les dues alertes les recull el butlletí setmanal del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties.

L'informe europeu recull l'alerta de les autoritats sanitàries irlandeses que subratlla que els pacients presenten quadres de malaltia gastrointestinal, amb diarrees i vòmits. Davant d'aquest escenari, el govern irlandès aconsella la ciutadania que prengui precaucions extra d'higiene quan viatgi a l'estranger.

La mateixa alerta irlandesa remarca que en el darrer mes s'ha informat de turistes de retorn "d'algunes parts d'Espanya, particularment Salou, a Catalunya", afectats pel paràsit. Alhora informen que hi ha hagut un increment generalitzat a Europa entre els mesos d'agost i de setembre, i s'apunta que la causa principal pot ser el clima extrem a Europa, especialment als països mediterranis, durant l'estiu.

El text irlandès també fa un recull de consells per a persones que hagin de viatjar a aquestes zones, com ara mantenir una bona higiene de mans i "prendre precaucions amb l'aigua i el menjar". Un altre dels consells que es dona és no entrar a zones públiques de bany com ara piscines de complexos turístics si no s'està convençut de les mesures d'higiene que s'hi mantenen.

Perplexitat

De la seva banda, fonts municipals de l'Ajuntament de Salou s'han mostrat perplexos amb la notícia, atès que, segons afirmen, hi va haver un cas a mitjan juny amb una vintena d'afectats, però no a l'agost i al setembre, com citen les autoritats irlandeses.

Tampoc acaben d'entendre que, tenint en compte els seus registres, la informació es publiqui ara.

Les mateixes autoritats han lamentat, però, que aquestes informacions puguin afectar la imatge de la indústria turística de la zona, que té en el públic irlandès un dels focus de negoci.

Precisament, aquests dies se celebra a Londres el World Travel Market, una de les fires dedicades al turisme més destacades del món.