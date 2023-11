El Ministeri de l'Interior prepara el dispositiu policial per blindar el Congrés de Diputats per la investidura de Pedro Sánchez, que s'ha fixat per aquest dimecres i dijous. Es preveu que es puguin repetir concentracions com les que s'han viscut els darrers dies davant la seu del PSOE, al carrer Ferraz. Dos dies abans del ple, la Policia Nacional fa els primers passos per tal que els concentrats no s'acostin a l'edifici i s'acumulen tanques de seguretat, agents d'informació de paisà i antiavalots i furgonetes a la zona.

Precisament, just després d'anunciar la data de la investidura, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha condemnat "categòricament qualsevol mena d'agressió, violència i desobediència a l'ordre públic que s'han viscut aquests dies", quan ha estat preguntada per si hi ha preocupació per les protestes. La llei d'amnistia inclou als col·laboradors de Puigdemont però no menciona el 'lawfare'