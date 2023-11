Debat d'investidura de Pedro Sánchez

15:28

El Senat aprova la reforma del reglament impulsada pel PP per endarrerir la tramitació de l'amnistia

El Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la reforma del reglament impulsada pels populars per endarrerir la tramitació de la llei d'amnistia acordada pel PSOE i els independentistes. Segons han afirmat els populars, la nova normativa millora la "qualitat democràtica" de la cambra. Els populars consideren que amb la reforma del reglament del Senat permetrà que la Cambra Alta funcioni realment com un organisme de "segona lectura" i "millora" de les lleis. Des del PP també han criticat durant els darrers dies "l'abús" per part del govern espanyols dels tràmits de lectura única a la passada legislatura, així com del tràmit d'urgència.