Les bombes s'aturaran sobre Gaza. Després de 47 dies de guerra, el Govern d'Israel ha acceptat aquest dimarts l'acord amb el grup islamista Hamàs per alliberar 50 segrestats a la Franja de Gaza, a canvi d'excarcerar 150 presos palestins i una treva de quatre dies. Hores abans de l'anunci, Hamàs ja havia avançat que "la pilota" estava "al camp d'Israel" després que el grup informés de la seva posició sobre l'acord als mediadors de Qatar i Egipte. L'acord ha costat suor i esforç al govern israelià després d'una reunió tensa que es va allargar fins a la matinada. Tots els membres de l'executiu del primer ministre Benjamin Netanyahu van votar a favor de l'intercanvi i la treva excepte els tres ministres del Partit Poder Jueu (Otzma Yehudit), de l'ultradretà i ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir.

Aquest dimecres al matí, Israel ha publicat una llista de 300 presos palestins i detinguts que podrien ser alliberats com a part de l'acord. Des que va començar el conflicte, almenys 3.000 palestins de la Cisjordània ocupada han estat detinguts per Israel. La publicació d'aquesta llista dona al públic l'oportunitat d'apel·lar en contra de l'alliberament de presos específics. Durant les pròximes 24 hores, també la societat israeliana compta amb l'opció de recórrer al Tribunal Suprem. La gran majoria, 287 dels 300 presoners són homes de 18 anys o menys, la majoria detinguts per disturbis i llançament de pedres a Cisjordània o Jerusalem Est. Els altres 13 presoners són dones adultes, la majoria condemnades per intent d'apunyalament terrorista.

Els termes de l'acord, coneguts fins ara, afirmen que el pacte inclou l'alliberament d'un mínim de 50 ostatges, la majoria nens i les mares, amb la possibilitat que la xifra s'ampliï a 80, a més d'un alto el foc de mínim quatre dies, que es podria estendre diversos dies més. Hamàs portarà els ostatges a Egipte a través del pas de Rafah en grups diaris d'uns deu i, des d'allà, seran traslladats a Israel. D'altra banda, Israel alliberarà un màxim de 150 presos de seguretat palestins en els propers dies. A més, l'Exèrcit es compromet a no sobrevolar la Franja de Gaza durant sis hores diàries mentre la treva estigui en vigor per permetre Hamàs localitzar ostatges que es troben en poder d'altres grups armats, com ara la Jihad Islàmica.

"Tots els ostatges"

En un breu comunicat publicat després de la reunió d'avui, l'Executiu israelià ha subratllat que "està obligat a tornar a casa tots els ostatges". "Aquesta nit, el Govern ha aprovat l'esbós de la primera etapa per aconseguir aquest objectiu, segons el qual almenys 50 ostatges –dones i nens– seran alliberats al llarg de quatre dies, durant els quals es farà una pausa als combats “, diu la nota que explica que per cada deu ostatges addicionals que siguin alliberats, hi haurà un dia més de pausa. Segons algunes estimacions, Hamàs reté entre 210 i 240 ostatges, mentre que la Jihad Islàmica Palestina manté sota poder uns 30.

L'acord també inclouria, segons la premsa hebrea, l'entrada a la Franja, inclosa la part nord, de 100 a 300 camions amb aliments i ajuda mèdica, a més de combustible. Així mateix, segons la televisió pública israeliana, el cessament temporal de les hostilitats començarà dijous després de les 24 hores en què es poden presentar eventuals apel·lacions a la decisió governamental davant de la Cort Suprema. No seran alliberats soldats ni homes ni es recuperaran els cadàvers d'ostatges morts. Tot i això, mitjans han precisat que podrien intercanviar homes ancians i ostatges amb nacionalitat estrangera.

Un altre dels punts que destaca la premsa israeliana és que Hamàs haurà d'entregar els noms de les persones que seran alliberades amb un dia d'antelació. Netanyahu va assegurar abans de la reunió del Govern que l'acord inclou que la Creu Roja visitarà els segrestats i els oferirà ajuda mèdica. Abans de les discussions del seu Gabinet, el primer ministre va assegurar que acceptar aquest acord, que segons Hamàs s'està discutint un més, "és una decisió difícil, però és la decisió correcta". Tot i això, Netanyahu ha advertit que aquesta treva no significa la fi de l'ofensiva, que ha causat més de 14.000 morts, dels quals més de 5.000 són nens.

"S'estan dient moltes coses sense sentit per aquí com que després de la pausa per tornar als nostres ostatges, pararem la guerra. Doncs que quedi clar: estem en guerra i continuarem la guerra. Continuarem la guerra fins que aconseguim tots els nostres objectius de guerra: Eliminar Hamàs, tornar tots els nostres ostatges i desapareguts i garantir que no hi hagi cap element a Gaza que amenaci Israel", va dir Netanyahu abans de la reunió. Aquesta pausa es produeix després de setmanes de pressions cada vegada més grans de la comunitat internacional i dels principals organismes internacionals, com les Nacions Unides, per aturar els incessants atacs, que han causat també més d'1,7 milions de desplaçats.