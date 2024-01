La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha anunciat aquest dijous que el nou pla estatal de reforç de les matemàtiques i la lectura anirà des de la primària i fins al batxillerat. Després de reunir-se amb el Consell Escolar de l'Estat en companyia de Pedro Sánchez, ha promès que l'ofensiva per revertir els mals resultats de l'informe PISA tindrà també un pressupost suficient per aplicar mesures com el desdoblament dels grups o la posada en marxa extraescolars gratuïtes. Tal com ha detallat, es preveu que el programa de lectura arribi a 5,2 milions d'estudiants d'entre primer de primària i segon de batxillerat de la pública i concertada. En el cas del de reforç de matemàtiques serà pels estudiants de tercer de primària fins a batxillerat.

Segons ha explicat Alegría, l'import del pressupost del pla encara no està tancat, però ha promès que estarà "fortament sostingut" pel que fa a recursos. En aquest sentit, ha recordat l'esforç econòmic destinat en beques o en projectes de millora de l'FP. "El pressupost serà tan ambiciós com el seu objectiu, no en tinguin dubte", ha asseverat.

La reacció del govern espanyola arriba un mes després que l'informe PISA certifiques una caiguda d'Espanya al rànquing de competències com la lectura o les matemàtiques. De fet, aquest diumenge el mateix Sánchez va avançar que els pròxims pressupostos inclourien un esforç en aquests àmbits.

La ministra d'Educació també s'ha referit a l'ús del telèfon mòbil a les aules, un assumpte que ha centrat darrerament l'atenció del sector educatiu. Així, ha anunciat que no es podrà fer ús dels aparells a les escoles i instituts llevat que el professor ho demani. "El que és important és que no se'n faci ús en horari lectiu", ha asseverat.

Pel que fa a la proposta del PP de plantejar un sistema de selectivitat -o EBAU- pròpia per les comunitats on governin els populars, però oberta a totes les que s'hi vulguin adherir, ha dit que és una idea "plena de frivolitat" i "inviable". A parer seu, cal una reflexió amb tots els agents de la comunitat educativa i fer propostes "serioses". En aquest sentit, ha remarcat que la proposta no té recorregut legal.

Tanmateix, ha recordat que la darrera llei d'educació va posar en mecanismes per crear un nou sistema d'exàmens, projecte que, segons ha dit, no ha comptat amb la participació de cap comunitat governada pels populars. "Aquells que defensen la igualtat ara proposen una solució només per les comunitats del PP", ha lamentat.