Tarragona, Barcelona, Girona, Saragossa... i aquest dimecres Madrid. Centenars d'agricultors catalans del sindicat Unió de Pagesos (UP), majoritari a Catalunya, han viatjat fins a la capital per a formar part de la manifestació que a aquesta hora encara paralitza una part del cèntric carrer Alcalà amb l'objectiu d'arribar a les portes del Ministeri d'Agricultura. "Aquí és on es prenen les decisions, les comunitats tenen un marge d'actuació petit", reconeixen.

Vinguts aquesta vegada amb cotxe i tren en petits grups, s'han deixat els tractors a Catalunya. No com l'any passat quan van trigar tres dies a bord dels vehicles agraris per a arribar. Però llavors la protesta era unitària, mentre que aquesta vegada els catalans són una part més del sindicat convocant, Unión de Uniones, en la qual també estan altres centrals com Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana, Unión de Campesinos de Castella i Lleó o La Unión d'Extremadura.

"Hem vingut a manifestar-nos com portem fent-ho des de fa un mes per a tenir justícia per als agricultors", explica Marc, un noi de 22 anys que és una sort d'excepció que confirma la regla de la falta de joves en el camp. "Em ve de família i he tingut vocació des de petit. Des dels 16 anys volia ser agricultor, però em van enviar a estudiar. Tinc més companys joves, però no molts perquè és difícil prendre la decisió d'invertir en el camp i no saber si arribaràs a cobrar prou", explica, mentre algú crida: "No volem ajudes, volem preus justos".

El preu dels productes per sota del cost és la principal queixa dels agricultors i ramaders, al costat de l'enorme burocràcia. "Cada setmana perdem dos dies amb els tràmits administratius i la paperassa. De fet, com l'edat mitjana del sector és alta, molts han de subcontractar-lo. Però no és fàcil ni tan sols per a mi, no és gens intuïtiu", explica en Marc.

L'objectiu de la jornada és fer soroll perquè el Govern els "escolti", encara que no creuen que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, els atengui. Unión de Uniones és una organització agrària sense interlocució amb el Govern, que només es reuneix amb les que considera com a organitzacions 'oficials' (COAG, Asaja i UPA). L'última vegada que Planas es va reunir amb aquestes tres organitzacions va ser el 15 de febrer, quan va anunciar una llista de mesures que segueixen sense convèncer al camp.

"Ens valen, però poc. Si es complís tot el que diu encara, però no serà així. Ens ha donat un trosset del què demanem. El quadern d'explotació és voluntari --a partir de setembre començava a ser obligatori-- en tota Europa, no ens ha donat res més que el que diu la llei. Demanem que es faci complir la Llei de cadena alimentària", explica Josep, agricultor i ramader de Vilalba dels Arcs (Tarragona), al costat d'un grup de companys vinguts des de Terra Alta.

"Venim perquè aquí és on es cou l'all. A Madrid és on es prenen les decisions, a Madrid i a Brussel·les", afegeix Josep, abans de plantejar que no descarten arribar a Bèlgica. "Acabarem anant a Brussel·les perquè ja no podem viure entre la sequera i que cada dia ens ofeguen més. I sense nosaltres no es viurà, som els que produïm el menjar. El que veieu en el supermercat no ve del cel. Sense nosaltres no es menja", adverteix.