Els Bombers de l'Ajuntament de València han localitzat aquest divendres a un gat que ha sobreviscut a l'incendi del complex residencial calcinat la setmana passada. 'Coco' ja està de tornada amb la seva propietària, Andrea, que ho ha rebut entre llàgrimes en donar-ho per mort en el propi incendi, que va calcinar els dos edificis d'habitatges.

No obstant això, i contra tot pronòstic perquè, a més, han passat ja vuit dies, els bombers ho han trobat amagat en una fornícula amb sortides d'aigua de la columna seca de l'edifici, que serveix precisament perquè els bombers puguin usar-la en cas d'incendi.

Realizando labores de recuperación de enseres y documentación en #incendioCampanar rescatamos gato superviviente 🐱 en la hornacina de la columna seca

Entregamos a sus dueñas con gran satisfacción@AjuntamentVLC pic.twitter.com/4C9y7DAzgE — BombersAjuntamentValència (@bomberosvlc) 1 de marzo de 2024

Segons ha transcendit, Andrea residia amb el seu gat en el pis 11 de l'edifici sinistrat, i el felí ha aparegut dos pisos més amunt. Es desconeix com ha pogut sobreviure tres dies i, almenys de manera externa, no revestia cap ferida.

Desorientat

En imatges de la televisió pública À Punt, Andrea ha explicat que estava "dos pisos per sobre del meu" i que per descomptat, després del tràgic succés, "el donava per perdut", com tants altres animals que van perir en l'incendi i que la Conselleria de Medi Ambient a través de la Direcció General de Protecció Animal, està fent un recompte. Andrea ha reconegut que el gat es troba nerviós i desorientat i l'han traslladat a una clínina veterinària per a revisar el seu estat de salut.