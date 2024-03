Una dona de 90 anys denuncia un pub per sorolls i li incendien el pis

La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones presumptament relacionades amb l'incendi intencionat que va afectar l'habitatge d'una dona de més de 90 anys a Gines (Sevilla), que havia denunciat per sorolls al pub en el qual treballava un dels detinguts en aquesta recerca.

Els fets es remunten al 26 d'abril del 2022, en rebre una trucada de telèfon alertant d'un incendi a l'interior d'un habitatge, situada en la localitat de Gines. Agents de la Guàrdia Civil juntament amb bombers, es van desplaçar al lloc de l'incendi, on es va procedir a forçar la porta de l'habitatge per a l'accés a l'interior d'aquesta.

Dins de l'habitatge, es trobava una persona d'avançada edat, nonagenària, la qual va haver de ser rescatada en estat greu, per inhalació de fums i traslladada a l'hospital, quedant hospitalitzada.

Durant l'esclariment dels fets, s'arriben a obtenir imatges del mateix dia en què van ocórrer, on es pot observar a individus acostant-se a la finestra d'un habitatge, portant un objecte no identificat a les seves mans.

Un treballador del pub

Aquestes persones van abandonar el lloc, on instants després es va iniciar l'incendi. Per això, una vegada visualitzades aquestes imatges, l'Equip d'Incendis de la Zona de la Guàrdia Civil a Andalusia, va procedir a desplaçar-se a l'habitatge incendiat, per a realitzar la Inspecció Tècnica Ocular de l'habitatge.

Fruit de la recerca, s'aconsegueix esclarir els fets, aconseguint identificar a una de les persones que provoca l'incendi, sent aquest un treballador d'un pub de Gines, el qual l'anciana va interposar queixes per sorolls, així com de les altres dues persones vinculades en l'incendi, estant una d'elles relacionada per falsedat documental respecte al vehicle utilitzat en la comissió dels delictes.

Cal ressenyar, que aquest establiment ha rebut nombroses queixes per part dels veïns, principalment per sorolls.