L'ONU avisa que 2023 va ser l'any més càlid al món i que els indicadors de canvi climàtic van assolir xifres rècord

Un informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha constatat que el 2023 va ser l'any més càlid al món des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana d'1,45°C per sobre de la línia de base preindustrial. Una xifra que, segons apunten, és la que s'apropa més al límit inferior d'1,5°C establert a l'Acord de París sobre el canvi climàtic. L'estudi també destaca que durant l'any passat el conjunt global de glacials va patir la major pèrdua de gel comptabilitzada, i que l'extensió de gel marí antàrtic es va reduir 1 milió de km² respecte al rècord de 2022. En la mateixa línia, adverteixen que aquestes anomalies estan "estrictament relacionades" amb la desigualtat, la inseguretat alimentària o el desplaçament poblacional.

En concret, l'informe destaca que les onades de calor, les inundacions, les sequeres, els incendis forestals i els ciclons tropicals es van intensificar fins al punt de causar "misèria i caos" en diferents punts, i que van alterar la vida quotidiana de milions de persones. De fet, en un dia normal de 2023, gairebé un terç dels oceans mundials es van veure afectats per una onada de calor marina, una xifra que va arribar fins a més de tres terços a finals d'any.

"Els canvis s'estan accelerant"

El retrocés dels glacials també és una de les grans preocupacions de l'informe, que ha posat el focus en la desfeta tant dels de l'oest d'Amèrica del Nord com els d'Europa. En aquest sentit, l'estudi alerta que l'extensió de gel marí antàrtic va arribar al menor tamany registrat, equivalent a la mida dels països de França i Alemanya junts. "Les sirenes sonen a tot volum en tots els indicadors principals, i alguns registres no només encapçalen les llistes, sinó que les trenquen. Els canvis s'estan accelerant", ha avisat el secretari general de l'ONU, António Guterres.

Per això, l'organització ha insistit que la crisi climàtica no només té implicacions en el medi ambient i en la pèrdua de biodiversitat, sinó que està molt vinculada a la creixent inseguretat alimentària o els desplaçaments poblacionals, així com en l'augment de desigualtats.

Segons l'estudi, el nombre de persones que pateixen inseguretat alimentària al món s'ha "més que duplicat" des de la pandèmia de covid-19, passant de 149 milions de persones el 2019 a 333 milions el 2023 en els 78 països supervisats pel Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Un augment que s'ha vist agreujat, tal com s'expressa a l'informe, pels fenòmens meteorològics i climàtics externs.

Impuls d'una acció climàtica "accelerada"

Aquest informe arriba abans de la celebració de la Conferència Ministerial sobre el Clima, que tindrà lloc a Copenhaguen aquest dijous i divendres. En aquesta, líders i ministres del clima d'arreu del món es reuniran per primera vegada després de la cimera de la COP28 a Dubai per impulsar una "acció climàtica accelerada". L'objectiu, segons l'organització, és poder millorar les Contribucions Determinades a Nivell Nacional (NDC) dels països de cara a febrer de 2025, així com aconseguir un acord sobre finançament a la COP29 per convertir els plans climàtics nacionals en accions.