Sanitat elimina del seu Pla Antitabac la prohibició de fumar al cotxe

El Ministeri de Sanitat ha eliminat del seu esborrany del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027 la prohibició de fumar en espais privats, aclarint així el dubte sobre si es podria vetar el tabac als cotxes. Així es recull a la versió definitiva del document esmentat, a la qual ha tingut accés Europa Press.

Es tracta d'una de les 150 propostes i esmenes que van proposar les comunitats autònomes i que han estat aprovades pel Ministeri, ja que, a l'esborrany inicial, sí que es feia esment a la intenció d'incloure "certs espais de l'àmbit privat" dins de l'ampliació d'espais sense fum, "especialment aquells amb presència de menors".

En canvi, sí que es manté la mesura d'incrementar els llocs "d'ús públic o col·lectiu" on es prohibiran el tabac, les cigarretes electròniques i "productes relacionats". No obstant això, no es concreta quins seran aquests espais, igual que al document anterior.

A més a més, en comparació amb l'esborrany antic, el Ministeri ha canviat la redacció d'aquest apartat. Si al primer es parlava de "determinats ambients comunitaris i socials a l'aire lliure", al segon es refereixen a "determinats espais d'ús públic o col·lectiu, especialment aquells amb presència de menors".

Veto els dispositius electrònics d'un sol ús

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat també prohibirà els dispositius d'un sol ús relacionats amb el tabac, una mesura que tampoc no es contemplava a l'esborrany anterior. L'objectiu aquí, més enllà de la salut pública, és reduir la petjada ecològica.

Una altra diferència amb l'esborrany anterior és que Sanitat insta a avançar en l'equiparació de la legislació per a productes del tabac, en el marc de la regulació de la venda i el consum de productes relacionats amb aquest (amb nicotina i sense). La finalitat és prevenir l'inici del consum de tabac.

Així mateix, el nou esborrany també afegeix que el Ministeri de Sanitat estudiarà amb el Ministeri d'Hisenda la manera com les modificacions fiscals repercutiran positivament en el finançament de mesures encaminades a reduir la prevalença de tabaquisme.