Augmenten els episodis de pols sahariana pel clima més càlid en els últims dies

L'observatori Copernicus alerta de l'augment d'episodis de pols sahariana pel "clima més càlid" a Europa en els darrers dies. En un comunicat publicat aquest dilluns, el Servei de Vigilància de l'Atmosfera de Copernicus preveu l'augment de "concentracions de partícules" per la "columna de pols que recorre gran part de la península Ibèrica" i que arriba al sud-est de França, Alemanya i fins i tot Escandinàvia. A causa d'aquest episodi, els analistes de l'observatori han constatat una "degradació de la qualitat de l'aire en diversos països", així com "cels boirosos i dipòsits en superfícies com cotxes i finestres".

"Aquest darrer episodi és el tercer d'aquest tipus en les últimes dues setmanes i està relacionat amb el patró meteorològic que ha provocat un clima més càlid a l'oest d'Europa els darrers dies", diu Mark Parrington, científic de l'observatori Copernicus. Tot i que "no és estrany" que arribi pols sahariana a Europa, assegura que "l'augment en la intensitat i la freqüència d'aquests episodis en els darrers anys podria atribuir-se als canvis en els patrons de circulació atmosfèrica".