Espanya ja és el 29è país del món amb menys aigua

Espanya ja està al lloc número 29 en un llistat de 164 països en matèria d'estrès hídric. Una posició tan preocupant en aquest rànquing mundial figura en un estudi que elabora i manté actualitzat l'Institut de Recursos Mundials (IRW, en anglès), una entitat científica que monitora la sequera al planeta. Tot i això, les coses al nostre país aniran a pitjor, segons el pronòstic per als pròxims anys que fa aquesta entitat.

L'últim Atles de Risc Hídric 'Aqueduct' posa de manifest que, tenint en compte el consum d'aigua existent i les reserves hídriques disponibles, el país del món amb més estrès hídric és actualment Kuwait, mentre que tots dos amb menys problemes, ocupant els llocs 163 i 164 són Islàndia i Papua Nova Guinea, respectivament.

Espanya ocupa un gens desitjable 29è lloc, just entre Eritrea i Algèria. L'Atles de Risc Hídric 'Aqueduct'. Ocupa, per tant, la categoria de 'Risc hídric alt' i només un petit tros separa el nostre país del 'Risc hídric extrem', si bé hi ha algunes parts del mateix que ja es troben en aquesta situació, com la zona costanera que va des de Múrcia fins a Gibraltar, incloent-hi les illes Balears.

Quan un país enfronta un 'Risc hídric extrem', significa que està utilitzant almenys el 80% del subministrament disponible, mentre que aquells que utilitzen el 40% es classifiquen en la categoria de 'Risc hídric alt'.

Continuarem pujant esglaons de sequera

No obstant això, i malgrat ocupar ja la 29a posició en aquest escalafó, la situació sembla que anirà agreujant-se en els pròxims anys. El mateix informe 'Aqueduct' d'IRW dedica també una secció a preveure l'evolució futura de la sequera al planeta.

Per a l'any 2030, Espanya haurà ascendit fins al lloc 22 dels països amb més problemes hídrics del planeta, situant-se llavors en la categoria de màxima preocupació: 'Risc hídric extrem'. Només falten sis anys per fer-ho. No obstant això, el pronòstic per al 2050 continua empitjorant, i aleshores el nostre país ja ocuparia el lloc 20. Tant en un any com en l'altre, el simulador es basa en un escenari intermedi, ometent la previsió més optimista i la més pessimista.

Tot i això, fins i tot en un escenari optimista per a l'any 2030 (en què Espanya ocuparia el lloc 25), això no impediria que el país ingressés en la categoria de 'Risc hídric extrem', cosa que equival a entrar en una espiral de difícil solució i una escassetat d'aigua de tals dimensions que resultarà difícil de manejar.

Es tracta, a més, de previsions globals per al conjunt d'Espanya, ja que regions concretes tindran situacions una mica millors (les ubicades al nord i al nord-oest, sobretot), però també manifestament pitjors, al sud-est peninsular, per exemple.