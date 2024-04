Què se sap fins al moment de l'atac d'Israel a l'Iran

Israel ha llançat la matinada d'aquest divendres diversos míssils contra l'Iran a la província d'Isfahán en represàlia per l'atac sofert dissabte passat, ha afirmat un alt funcionari estatunidenc a la cadena ABC. Però fins al moment, ni el govern israelià ni el Pentàgon han reconegut oficialment l'operació.

L'Iran va activar les seves defenses i només va afirmar que s'havien produït explosions a la ciutat d'Isfahan, però que les instal·lacions nuclears iranianes estaven segures. A més, l'Iran ha negat que hagi estat atacat amb míssils, ha afirmat que "fins al moment no s'ha informat de cap impacte o explosió a gran escala causat per cap amenaça aèria" i que la situació a Isfahan era de tranquil·litat.

Què és el que se sap fins al moment d'aquest atac:

- Israel ha llançat la matinada d'aquest divendres diversos míssils contra l'Iran a la província d'Isfahán en represàlia per l'atac sofert dissabte passat, segons un alt funcionari estatunidenc a la cadena ABC.

- La televisió estatal iraniana va informar primer del so de "fortes explosions" a la província central d'Isfahan, que va atribuir a l'enderrocament de drons per part de les defenses aèries del país. A Isfahan està Natanz, la zona on està situada una de les instal·lacions nuclears de l'Iran.

- Però més tard l'Iran va negar que s'hagués produït un atac amb míssils contra el país i va assegurar que les defenses aèries van derrocar diversos drons: "Fins al moment no s'ha informat de cap impacte o explosió a gran escala causat per cap amenaça aèria", va afirmar l'agència estatal IRNA.

- La televisió estatal iraniana va proporcionar una informació similar i va mostrar imatges d'aparent normalitat a la ciutat d'Isfahan.

"Les instal·lacions nuclears a la província d'Isfahan estan completament segures", va indicar l'agència Tasnim, vinculada amb la Guàrdia Revolucionària, el cos al càrrec de la seguretat dels centres atòmics del país.

- Els Estats Units va dir que no ha estat involucrat en l'atac i, a més, Israel va notificar a Washington abans de dur-lo a terme, segons ha dit un alt funcionari a la cadena NBC.

- L'agència estatal IRNA va informar en un principi que s'han activat les defenses aèries en "diverses províncies", després que s'escoltessin "fortes explosions" en el centre del país.

- Enmig de la confusió sobre el que està succeint, les autoritats d'aviació van suspendre els vols en almenys tres ciutats del país, entre elles Teheran i el seu aeroport internacional.

- Però hores més tard l'Iran va reobrir aquest divendres els aeroports, entre ells els dos aeròdroms de la capital: "S'han reprès els vols en l'Aeroport Internacional Imam Jomeiní", va dir el director de relacions públiques de l'aeròdrom, Javad Salehi, segons recull l'agència Mehr.