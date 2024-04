Què passa si Pedro Sánchez dimiteix com a president del Govern?

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha decidit cancel·lar la seva agenda pública per a decidir si renúncia a la presidència de l'Executiu després de la recerca oberta contra la seva esposa, Begoña Gómez, i comunicarà la seva decisió en una compareixença pública dilluns que ve, 29 d'abril.

"Necessito parar i reflexionar. M'urgeix respondre'm a la pregunta de si val la pena, malgrat el fang en el qual la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política. Si haig de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor", ha escrit en una carta enviada a la ciutadania que ha publicat a la xarxa social X.

Quins escenaris s'obren ara? Bàsicament, quatre: mantenir-se al capdavant del Govern malgrat la causa judicial en marxa amb la qual es pot veure erosionat políticament i arriscar el suport dels seus socis, deixar el càrrec i que el PSOE tracti d'investir a un altre candidat, sotmetre's a una moció de confiança per a continuar com a president o dimitir i convocar eleccions quan finalitzi el marge legal per a poder fer-ho, això és, convocar-les el 29 de maig per a celebrar-les dos mesos després. Aquestes són les implicacions de cada opció:

Dimitir i proposar un altre candidat

Si Sánchez opta per deixar el càrrec, pot dimitir sense convocar eleccions. Això implicaria que s'hauria de proposar un altre candidat a la investidura, prèvia ronda de contactes amb totes les forces polítiques amb representació i a la qual podrien presentar-se aquells postulants que comptin amb suports suficients. El repartiment d'escons actual en el Congrés dels Diputats es mantindria com està, així que el PSOE podria postular a un diputat de les seves files, mentre que el PP podria tractar d'investir de nou a Alberto Núñez Feijóo, malgrat la seva investidura fallida. El candidat hauria de sumar el vot de la majoria absoluta de l'hemicicle o, de no aconseguir-la, hi hauria una altra votació 48 hores en la qual podria ser investit amb majoria simple. Sánchez, després d'aconseguir un acord amb Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i el BNG va obtenir la confiança de la Cambra en la primera votació amb 179 vots a favor i 171 en contra.

Amb uns comicis catalans molt a la vora, la decisió del president ha posat en alerta als seus socis, que ara com ara no es plantejaven deixar caure al Govern. És més, tant ERC com Junts han dissenyat la seva campanya a la caça de vots erigint-se com l'actor que pot condicionar i treure més partit a l'Executiu actual de coalició entre el PSOE i Sumar. El PSC també pot veure's afeblit pel fet que Sánchez renunciï per la investigació a la seva esposa, però la decisió és estrictament personal del president. Així que un candidat del PSOE hauria de renegociar el suport del puzle, ja que no es pot donar per descomptat ara com ara cap suport davant un tauler polític tan agitat.

Convocar eleccions el 29 de maig

Una altra opció seria que Sánchez anunciés el final de la legislatura i una repetició electoral. No obstant això, la convocatòria d'eleccions no es podria produir fins al pròxim 29 de maig, just un mes després del futur anunci que farà el president del Govern.

Això es deu al fet que la Constitució, en el seu article 115, recull que les Corts Generals -el Congrés i el Senat- no es poden dissoldre "abans que transcorri un any des de l'anterior" dissolució. Provocada per l'avançament electoral del passat estiu, es va produir el 29 de maig, per la qual cosa fins llavors caldria esperar.

Davant aquest escenari podria ocórrer que Sánchez dimitís, per la qual cosa cessaria tot el seu Govern, però es mantindrien en funcions fins a l'elecció del següent president. Si el PSOE no proposa cap candidat seria complicat que un altre aconseguís els vots necessaris, d'acord amb els blocs actuals, per la qual cosa en uns mesos la convocatòria electoral seria obligada.

La convocatòria d'eleccions generals, a més, podria posar en risc la llei d'amnistia. La norma, que es troba en tramitació al Senat, haurà de ser confirmada pel Congrés una vegada el PP la veti a la Cambra Alta. Aquesta vista definitiva del Congrés s'esperava per a finals de maig o principis de juny. No obstant això, si el 29 de maig es convoquen les eleccions totes les lleis en tramitació decaurien directament.

Una moció de confiança

A la seva carta, Sánchez es pregunta si val la pena continuar lluitant contra la coalició formada per la dreta i la ultradreta. Per a fer front a la situació i al "fang" que denuncia de PP i Vox, el president del Govern també podria acudir a la qüestió de confiança per a buscar el suport del Congrés i sortir reforçat. En concret, Sánchez podria demanar a la Cambra Baixa el seu suport a una declaració política. Per a aprovar-la, només faria falta una majoria simple.

D'aquesta manera, Sánchez podria aconseguir un cop d'efecte que li serviria per a reafirmar el seu mandat i demostrar que compta amb el suport del Congrés per a continuar governant.

Continuar en el càrrec

Sánchez es dona fins al dilluns per a prendre una decisió sobre el seu futur en el Govern. Cinc dies que donen marge per a especulacions i que ja han posat en alerta a tot el panorama polític espanyol. Si decideix aguantar, haurà de fortificar-se al costat del bloc de la investidura perquè la continuïtat depèn del fet que la conjunció dels set actors mantingui la coreografia. Encara més tenint en compte l'impacte en el PSOE del cas Koldo, sota la lupa de la justícia i també del Congrés i el Senat amb l'estrena aquesta setmana de les compareixences.

