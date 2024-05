El Senat votarà l'amnistia el 14 de maig, dos dies després de les eleccions catalanes

El Senat, on el PP té majoria absoluta, votarà el dimarts 14 de maig, dos dies després de les eleccions catalanes, el veto a la llei d'amnistia als encausats del procés. Segons han confirmat fonts populars aquest dilluns, el seu sentit de la votació serà el de vetar la proposta, que posteriorment tornarà al Congrés per ser aprovada definitivament. Tal com ha detallat el senador del PP Antonio Silván, el 'no' a la norma es deu al "vici d'origen" que, a parar seu, té la llei. Així, ha remarcat que es va redactar per captar "els set vots" que el PSOE necessitava per investir a Pedro Sánchez.

"Intentem evitar l'aplicació d'una llei que és una amnistia arbitrària que vulnera els principis constitucionals d'igualtat i solidaritat", ha destacat Silván en declaracions a la premsa des de la Cambra Alta. Així mateix, ha assegurat que la llei s'ha gestionat com una "reforma constitucional encoberta".