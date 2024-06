Una forta pedregada causa greus danys en un avió que feia el trajecte Viena-Palma

El vol OS434 de la companyia Austrian Airlines, que cobria la tarda del passat diumenge la ruta entre Viena i Palma, es va veure afectat al seu pas per la ciutat de Hartberg per una forta tempesta elèctrica que, acompanyada de calamarsa, va causar greus danys en l'aeronau, especialment en el morro i en la cabina dels pilots.

L'Airbus SE A320, de 23 anys d''edat', volava a uns 6.000 metres d'altura quan, al voltant de les quatre de la tarda, va ser 'engolit' per una forta tempesta elèctrica que al costat de la forta calamarsa va causar una certa commoció entre els passatgers de l'aeronau, segons relaten els mateixos a les xarxes socials.

Una vegada va aterrar, passades les sis de la tarda, la tripulació, els passatgers i el personal d'emergències i de l'aeroport de Viena van ser conscients de la gravetat del succeït.

Grans danys

El morro de l'Airbus A320 havia estat parcialment arrencat per l'impacte de les petites esferes de gel i les finestres frontals de l'avió, que s'encarreguen de protegir els pilots i oferir-los una bona visió, també estaven repletes d'impactes, tot i que no van cedir del tot.

Tal com pot observar-se en les imatges preses des de l'interior i l'exterior de l'aeronau, els danys materials van ser considerables i molt vistosos. Per sort, no va caldre lamentar cap mal personal. Així i tot, l'avió haurà de passar pel taller per comprovar si va patir més danys interns i per reparar els produïts durant el vol Viena-Palma.

El vol entre Singapur i Londres del passat 21 de maig no va córrer la mateixa sort i, després d'enfrontar-se a unes fortes turbulències, el traumàtic trajecte es va saldar amb un mort i diversos ferits.