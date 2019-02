Iago Aspas. El davanter del Celta serà baixa fins al mes d'abril

El davanter del Celta Iago Aspas s'haurà d'estar entre quatre i sis setmanes apartat dels terrenys de joc arran de la recaiguda que va tenir de la lesió muscular que arrossegava durant l'escalfament del partit al camp del Getafe el cap de setmana passat. D'aquesta manera, el conjunt gallec, que lluita per evitar el descens, es queda sense el seu millor jugador en un tram decisiu de la temporada. Aspas ha estat aquesta setmana a Barcelona i Madrid per començar un tractament amb factors de creixement i inentar retallar els terminis fixats pels serveis mèdics de recuperació de la seva rutpura fibril·lar al bessó intern de la cama dreta. En principi però, sembla clar que el davanter internacional es perdrà amb tota seguretat els partits contra Alabès, Eibar, Betis i Reial Madrid. A partir d'aquí, l'aturada de la competició pels compromissos internacinals de les seleccions l'afavorirà. Tot i això sembla difícil que pugui estar a punt per enfrontar-se al Vila-real. Més possibilitats té d'estar recuperat pel partit contra l'Osca. Pel partit contra el Girona a Balaídos de la 33a jornada, Aspas hi hauria de ser segur sempre i quan no pateixi cap més recaiguda (21 d'abril). D'altra banda, el Celta també perd per aquesta jornada Kevin Vázquez per lesió així com Boudebouz, per sanció. En canvi, recuperarà Maxi Gómez.