Es fa difícil d’imaginar una temporada sense que el Llagostera hi tingui res a dir. Èxits i també alguna patacada sempre han acompanyat aquest club, capaç de reinventar-se una i altra vegada per treure el cap entre els més grans. Com que la pandèmia no ha aconseguit que aquest any sigui una excepció, l’equip blaugrana torna a fer de les seves i és a només un partit de convertir-se en nou equip de la Primera RFEF. El salt ni de bon tros està fet; diumenge rep un Hèrcules que busca la mateixa recompensa.

«Passi el que passi, la feina ja està feta. Ha sigut una temporada espectacular. Com les dels darrers anys». Isabel Tarragó, la presidenta, calca les paraules de fa uns dies d’Oriol Alsina, entrenador del primer equip. Té ben clar que es pot donar per bo l’any es pugi o no. «Evidentment, si no ascendim serà una llàstima, però a principi del curs tots hauríem signat arribar a l’últim partit depenent de nosaltres per pujar. És un nou èxit i esperem que la cosa continuït endavant».

Tot i sabent les dificultats per aconseguir-ho, Tarragó, Alsina i companyia volen aquest ascens. Pel bé esportiu però també per la salut del club. «Seria molt important. És una categoria nova i la incògnita la tenim tots. Però s’entén que estarem parlant d’una divisió més professional i amb més recursos. Només cal veure l’entitat dels altres equips que ja tenen una plaça assegurada. D’una banda fa por, però per l’altra, seria una experiència molt maca». De moment, la informació per part de la Federació Espanyola és escassa. «No en sabem gaire cosa. Entenenm que el mateix que tothom. Serà més professionalitzada. Ens han parlat sobre com volen que funcioni el tema de les fitxes, el mínim de requisits que han de complir els estadis… Una mica les propostes que tenen, tot i que no és definitiu. El que està clar és que serà millor que l’actual Segona B».

Temporada «espectacular» la que ha viscut el Llagostera però també «complicada». No hi ha ajudat el coronavirus. «Ens hem quedat sense el públic i els ingressos que això genera. Hem hagut d’afrontar partits aplaçats, confinaments, prendre noves mesures de seguretat en els desplaçaments. Ha sigut bastant caòtic. Però ja tindrem alguna cosa per explicar el dia de demà». Una situació excepcional, però també n’ha hagut de superar d’altres aquest club, que manté ben viva la flama. «Tot plegat esgota, com és lògic. Seria fantàstic tenir una caixa sense fons i no preocupar-nos per tot això, però aquesta no és la realitat. Hem anat vivint sempre amb pocs recursos, fent meravelles amb el que tenim. És qüestió d’adaptar-se, saber què es té i treballar».

El proper obstacle, diumenge rebent tot un Hèrcules i aquest cop sí amb gent a les graderies. El Municipal pot acollir com a màxim un miler d’espectadors. Un centenar vindrà de fora. La resta, 900 localitats, les pot omplir l’aficionat de casa. «Vindrà gent i això serà molt positiu. Però seria d’agrair que no ho facin a darrera hora per no haver de dir que ja n’hi ha prou i alguns es quedin al carrer. Ens sabria greu».

El trasllat a l’Estartit

Sigui a Primera RFEF o no, la UE Llagostera com s’ha conegut fins ara viurà una notable transformació. Canviarà de nom i també de seu. Marxarà a l’Estartit i la idea és fer-ho a partir d’aquesta temporada vinent. L’operació encara està en marxa i no hi ha res tancat. «Estem centrats al cent per cent en el proper partit, però és clar que hi estem treballant», afirma Tarragó. El dimecres 26 de maig se celebrarà una Junta de Veïns ordinària que servirà per aprovar les bases per al concurs que ha de regir la concessió del camp municipal de l’Estartit. L’Entitat Municipal Descentralitzada d’aquesta localitat vol, d’aquesta manera, concretar un projecte que es considera positiu per a l’esport local i per a la dinamització econòmica del poble i del conjunt del municipi. Amb aquesta concessió s’aposta per optimitzar l’ús de la instal·lació lació perquè la faci servir un club professional. I és aquí on hi entrarà el Llagostera, que es presentarà a la convocatòria.