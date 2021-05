El d’ahir va ser un «dia difícil» per a un Olot que ha baixat «en l’any més complicat» i alhora menys indicat per fer-ho. Sergi Raset, el seu director esportiu, les ha vist de tots els colors en això del futbol però mai li havia tocat perdre dues categories en una mateixa temporada. De la Segona B a la nova Tercera RFEF, que equivaldrà a la cinquena divisió. Dos esglaons menys. Amb encara l’amargor del cop que suposa tot plegat, el club ja ha engegat la maquinària tot posant les bases per al curs vinent. Hi ha molta feina per davant i el futur a curt termini encara és incert, però no sembla ni de bon tros que la intenció ara mateix sigui la de llançar la tovallola.

«Sempre hem reaccionat a les patacades i la nostra voluntat és la de seguir creixent. Analitzarem i veurem quin és el camí que volem agafar. Ara són dies de reflexió per veure on ens hem equivocat i prendre decisions. Tant de bo s’hagi de fer ara un pas enrere per després fer-ne dos cap endavant». Raset està convençut que la Tercera RFEF «no és la categoria que li pertoca» a l’Olot «ni per socis, per entitat ni per tot el que l’envolta perquè aquest club fa les coses bé, està sanejat i paga al dia». Però la pilota no ha volgut entrar. Això i d’altres factors que han conduït cap al fatal desenllaç. «Vam acabar molt bé l’última temporada però es va decidir modificar la competició, anul·lant els descensos. Llavors ens ha passat de tot i no ho hem sabut gestionar. Ha sigut un any molt difícil però malgrat tot hem tingut opcions fins al final». I afegeix que: «Se’ns ha fet un cúmul de tot plegat. Entre lesions, coronavirus i canvis d’entrenador». Abans de rematar-ho: «D’altres clubs històrics es troben ara en una situació així. Costarà tornar-hi, però ho intentarem». De moment, la maquinària ja està en marxa.