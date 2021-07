Passada aquesta última mitjanit, Leo Messi ha deixat de ser jugador del Barcelona, per la qual cosa queda lliure i pot signar amb qualsevol altre equip sense donar explicacions a ningú. Segons informaven ahir diversos mitjans, si no s’ha anunciat abans la seva renovació amb el club blaugrana és per culpa d’una sèrie d’assumptes fiscals que han endarrerit l’operació.

Tot i haver quedat lliure, la directiva que presideix Joan Laporta està força tranquil·la i si res es torça, la renovació se signarà ben aviat perquè l’entesa és total. Messi allargarà el seu vincle amb el Barça fins al 30 de juny del 2023, però l’acord inclou tres temporades més com a ambaixador del club mentre juga la lliga dels Estats Units i més endavant, uns cursos més formant part de l’àrea del futbol de l’entitat.