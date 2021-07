L’eslovè Tadej Pogacar es va imposar amb solvència en la contrarellotge de 27,2 quilòmetres del Tour de França, encara que no va aconseguir arrabassar el mallot groc a l’holandès Mathieu van der Poel, que va conservar el lideratge per 8 segons. El ciclista del UAE va ser el més ràpid en la lluita contra el crono per davant del belga Wout van Aert i de Van der Poel, tercer de l’etapa. La resta dels favorits van perdre molt de temps respecte al guanyador de la passda edició.