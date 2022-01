La ciclista gironina Txell Figueras es passa aquesta temporada al Bike Marató (XCM), després de quatre anys competint en rally (XCO). Ho farà de la mà de l’equip Buff Megamo, dirigit per un altre gironí, Pau Zamora, i compartint colors amb el bordilenc Guillem Cassú. Figueras està «il·lusionada» amb aquest nou repte, que considera que «m’anirà bé per refrescar-me i per renovar les ganes de voler ser competitiva. És una nova i bona motivació». Acabada la seva etapa amb l’equip asturià MMR Factory Racing Team, la gironina havia de buscar nous reptes professionals, i els ha trobat al Buff Megamo, que li obre la porta a una nova disciplina i la possibilitat de disputar-hi proves internacionals.

«Havia pensat fins i tot a muntar-me el meu propi equip», confessa Figueras, que finalment accepta el repte d’una modalitat «nova». Ara competirà en carreres «més llargues», moltes per etapes, en una estructura que en la branca femenina també ha fitxat l’alemanya Naima Madlen. La gironina, de 28 anys, valora molt la feina feta fins ara en XCO, arribant a ser subcampiona d’Espanya i a figurar a la preselecció pels Jocs. «El somni olímpic no s’apaga mai», assegura ara, malgrat el canvi de disciplina. «Pedalejar és la meva passió, m’encanta fer-ho, i ara m’he mogut en funció de les oportunitats que he tingut», afageix. El debut serà ben aviat: la setmana entrant a la Costa Blanca Bike Race, una prova dividida en quatre etapes. Figueras compta també amb el suport d’Oxford, el seu espònsor personal.

Les marques Buff i Megamo s’han aliat per donar continuïtat a l’equip de Bike Marató aquest 2022, en què pretenen expandir la seva imatge a nivell internacional i amb una plantilla renovada amb 8 corredors de 6 països. A nivell esportiu continuen les principals estrelles de l’equip masculí, com el portuguès José Dias, bronze al passat Campionat del Món de XCM. Al seu costat tornarà a tenir el neerlandès Hans Becking, amb qui ha format parella obtenint fites històriques com les primeres victòries de l’equip a la Cape Epic. També hi haurà Enrique Morcillo, Hugo Drechou, Peeter Pruus i Guillem Cassú, el corredor més jove de l’equip.

L’equip Buff-Megamo aspira a destacar a les millors proves de bike-marató del planeta i compten ser a la Mediterranean Epic, l’Andalusia Bike Race, l´Absa Cape Epic, la Volcat, la Volta a Eivissa, i la 4 Islands.