Quatre de les millors jugadores del rànquing 3x3 FIBA, Sandra Ygueravide (1), Aitana Cuevas (4), Vega Gimeno (6) i Marta Canella (9), formen part des d’ahir del nou projecte del Bàsquet Girona: un equip de 3x3 femení que s’afageix una estructura on ja hi ha un sènior a LEB Or, un altre a la Lliga EBA, vint equips de base, un 3x3 masculí i un equip en cadira de rodes. Marc Gasol, ahir en tant que president, va mostrar-se convençut que la iniciativa servirà per «maximitzar el talent de les noies i donar visibilitat a la disciplina del 3x3» i va subratllar que han construït un equip «supercompetitiu».

De fet Ygueravide, Cuevas, Gimeno i Canella van competir l’estiu passat amb la selecció espanyola i van guanyar l’europeu a París, dos World Tour (Mies i Montreal), un subcampionat continental a Voiron i es van quedar a les portes dels Jocs Olímpics de Tòquio. «Fins ara competiem amb la Federació perquè no hi havia cap valent com en Marc que apostés per això. És un pas enorme i estem molt contentes, perquè podrem jugar més partits i això ens farà millorar i sumar més punts al rànquing», detallava Vega Gimeno en connexió telemàtica amb Fontajau. Tres de les quatre jugadores del nou equip del Bàsquet Girona combinen la modalitat 3x3 amb la de 5x5: Sandra Ygueravide (Lille, Lliga Francesa), Vega Gimeno (Casademont Saragossa, Lliga Femenina) i Marta Canella (Barça CBS, Lliga Femenina Challenge). Aitana Cuevas es va retirar a l’estiu després d’una trajectòria longeva a Lliga Femenina 2 (15 temporades) amb un capítol a la màxima categoria, també, al Ciudad de Burgos. L’equip de 3x3 femení del Girona competirà als circuits català, espanyol i europeu. El calendari, segons va detallar Marc Gasol, encara no està perfilat «perquè és molt dinàmic i anirem veient quins torneigs són els més interessants per donar la màxima visibilitat al projecte». Paral·lelament el club mantindrà el 3x3 masculí, que l’estiu passat va obtenir molt bons resultats. Les competicions arrenquen entre maig i juny i serà aleshores quan es determinarà el calendari, sense que sigui descartable alguna competició a Girona o a la província. «Aquest és l’escenari ideal per créixer. Hem competit juntes amb la selecció espanyola i ara de la mà d’en Marc i del Girona farem un pas de gegant més», va apuntar Vega Gimeno per clausurar la presentació.