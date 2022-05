L’Olot oferirà la renovació a Manix Mandiola després de l’ascens a Segona RFEF

L’Olot va aconseguir diumenge passat l’anhelat ascens a Segona RFEF. Pujar de categoria va ser l’objectiu marcat pel club des del moment en què es va consumar el descens a Tercera RFEF la temporada passada i després de mesos de treball, amb canvis a la banqueta i havent de pagar el peatge d’un play-off, per fi es va obtenir el premi. «Ara pot semblar molt senzill, però costa moltíssim tornar a pujar. Ha sigut dur», diu el director esportiu, Sergi Raset, tot recordant el camí que s’ha hagut de fer per assolir un èxit com aquest. És per això que la celebració amb la ciutat i l’afició s’allargarà un parell de dies amb una rebuda a l’equip demà a l’Ajuntament d’Olot. Tot seguit, es reprendrà la planificació del curs vinent començant per la renovació de Manix Mandiola. Els garrotxins tenen clar que «el més ideal seria donar-li continuïtat perquè ha fet molt bona feina i s’ho mereix, però és ell qui s’ha guanyat el dret de decidir què vol fer».

«Hi ha hagut moments difícils. Ens va costar una mica arrencar, després vam ser líders durant moltes jornades amb un marge considerable -a Montilivi (0-1) estàvem a 7 punts del segon- i podia semblar que estava fet, però jo els recordava constantment que no. Al final vam perdre el marge i hem acabat jugant un play-off que no sé si és just. Haver de barallar-te primer amb els catalans per anar a Madrid i jugar contra equips d’altres comunitats que tenen menys llicències crec que és desvirtuar la competició. A part que tampoc ens va tocar l’equip més fluix del sorteig... Com ja es va veure, el Tenerife B és un molt bon filial», explica Raset.

Abans de celebrar l’ascens, el director esportiu feia dies que «anava planificant els dos escenaris». Ara que l’Olot és nou equip de Segona RFEF se li gira la feina, tot i que primer de tot s’ha de «gaudir de les celebracions»: «Això no s’atura i com a mínim hem d’assaborir-ho. També al costat de l’afició. Aquest ascens és seu per acompanyar-nos cada tarda al Municipal i on ha fet falta». Raset explica que s’esforçarà per fer un equip «el màxim competitiu possible, respectant la filosofia del club». «Com més pròxims siguin els jugadors, millor. Això no vol dir que si cal busquem jugadors del País Basc o balears. Volem que se sentin partícips amb responsabilitat i compromís». En aquest sentit, comenta que «per la ciutat, massa social i estructura del club, amb una filosofia ben marcada que es compromet amb jugadors de proximitat i que és transparent en molts aspectes, no només de futbol, creiem, des de la humilitat, que la Tercera RFEF se’ns quedava petita i mereixíem més». El nou objectiu, doncs, serà «mantenir-se» a Segona RFEF, una categoria que «econòmicament no és viable». «Els recursos de la Federació no són els de la LFP, que et permeten cobrir una part important del pressupost. Si surten els números serà gràcies als socis, sponsors i col·laboradors», considera.

Lligar l’entrenador, el primer

Quan acabin les celebracions, el primer que farà Sergi Raset serà reunir-se amb Manix Mandiola per intentar arribar a un acord per la renovació. «Estem molt contents del rendiment que ha donat a l’equip. Els números han sigut espectaculars», apunta. Alhora, comenta que «en Manix té part de culpa de l’ascens, però també l’Albert Carbó -destituït el passat mes de març- amb la feina que va fer». «Vam planificar junts la plantilla a principi de temporada i va estar al capdavant de l’equip un 80% del curs. L’ascens també és seu», diu sobre el tècnic altemporandès. Alhora, reconeix l’esforç de la plantilla: «No hem d’oblidar-nos dels jugadors. Han cregut sempre en tot el que els hem dit i han aconseguit el premi gros. No era gens senzill pel nivell d’exigència de la competició i encara menys després del descens».