Espanya i Portugal van iniciar ahir el seu caminar a la Nations League amb un empat 1-1 al Benito Villamarín, on el resultat va deixar més feliç la selecció lusitana que no pas a l’espanyola, perquè els portuguesos van aconseguir empatar a la recta final del partit després de l’1-0 que va posar a la primera part Álvaro Morata. Els de Luis Enrique, després d’avançar-se, no van saber ampliar el seu avantatge i es van dedicar més a controlar la situació contra un rival que tampoc va inquietar massa però que va tenir la constància d’intentar-ho fins que Ricardo Horta va trobar la recompensa.

La selecció espanyola tindrà la pròxima cita aquest diumenge a Praga davant la República Txeca, que ahir va imposar-se a Suïssa (2-1), mentre que els de Fernando Santos es trobaran com a locals davant Suïssa en la segona jornada del torneig i amb tot encara per decidir. Luis Enrique no va comptar amb tres jugadors que en principi va cridar per a la convocatòria: Aymeric Laporte, Eric García i Thiago Alcántara, tots amb diversos problemes.